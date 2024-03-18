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Dünya

Gazze'nin kuzeyine aylar sonra ikinci insani yardım konvoyu girdi

Gazze'nin kuzeyine 4 ay sonra ikinci insani yardım konvoyu girdi. Yardımları taşıyan tırlar, Salahuddin Caddesi üzerinden Gazze'nin kuzeyine ulaştı. Getirilen yardımlar Cibaliye'daki UNRWA deposuna indirildi.

07:32 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
Dört ay sonra ilk düzenli yardım ulaştırıldı.
Dört ay sonra ilk düzenli yardım ulaştırıldı.

Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya beldelerini içeren Kuzey Gazze Şeridi vilayetine 9 tırdan oluşan sınırlı insani yardım girişine izin verildi.


Un, pirinç, konserve yiyecek ve şeker içeren ve Filistinli aşiretlerle işbirliği içinde Gazze hükümetinin güvenlik servislerinin himayesinde Cibaliya Mülyeci Kampı'na ulaşan yardım sevkiyatı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait depolara yerleştirildi.

Gazze savaşıyla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere hükümete bağlı olarak sosyal medya üzerinde kurulan "İç Cephe" plaftormundan dün yapılan açıklamada, 12 tırlık insani yardım konvoyunun Gazze'nin kuzeyine ulaştığı belirtilmişti.

UNRWA, Gazze hükümetine bağlı emniyet güçleri ve Filistinli aşiretlerin işbirliğinde ilk düzenli yardım dağıtımını dün gerçekleştirmişti.

Aylar sonra insani yardım ulaştı

Yaklaşık 4 ay sonra gerçekleşen bu yardıma erişebilmek için yüzlerce Filistinli UNRWA'ya ait bir dağıtım merkezine akın etmiş ve yardım dağıtımı kapsamında her aileye 5 kilogramlık un verilmişti.


Geçen kasım ayının sonundan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu nedenle büyük bir kıtlığın yaşandığı bölgede, son verilere göre 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.



#Gazze
#insani yardım
#Cibaliye
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