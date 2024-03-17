|
Dünya

Uluslararası Af Örgütü'nden Biden'a Gazze çağrısı: İsrail'e silah transferini durdurun

İrlandalı bir grup, Uluslararası Af Örgütü'ne yaptığı açıklamalarda, İrlandalı bir aileden gelen ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu. Uluslararası Af Örgütü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan çağrıda, terör devleti İsrail'e silah transferinin durdurulması, Gazze'de ateşkes ve 16 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması talep edildi.

18:52 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 20:25 - 17/03/2024 Pazar
AA
Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye 16 yıldır uyguladığı abluka ve Filistinlilere dayatılan apartheid (ırkçı rejim) sisteminin de kaldırılması çağrısında bulunuldu.
Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye 16 yıldır uyguladığı abluka ve Filistinlilere dayatılan apartheid (ırkçı rejim) sisteminin de kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Af Örgütü'nün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasına ilişkin çağrıya yer verildi.

Paylaşımda, “Biden, bu Aziz Patrick Gününde, kökleriniz çağrıda bulunuyor, (Gazze'de) ateşkes talep edin ve (İsrail'e) silah transferini durdurun.” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırılarında işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 30 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünün altı çizilen paylaşımda, bu kişilerin birçoğunun da ABD yapımı mühimmatlarla öldürüldüğü vurgulandı.

Paylaşımda yer verilen görüntüde konuşan İrlandalılar, Biden'a yaptıkları çağrıda, Gazze'de daha fazla sivil kaybını önlemek ve hayat kurtarıcı yardımlara erişimi sağlamak için derhal ateşkes çağrısında bulunmasını talep etti.

Görüntüde, “Uluslararası Af Örgütü, ABD yapımı mühimmatların (Gazze'de) 43 sivili öldürdüğünü tespit etti. Bunların 19'u çocuk, 14'ü kadın ve 10'u erkek. İsrail'e silah transferini durdurmanın zamanı geldi.” ifadelerine yer verildi.

Görüntüde, “Başkan Biden: köklerinizi dinleyin, İrlanda'yı dinleyin. Derhal ateşkes çağrısı yapın.” ifadelerine yer verildi.


#Joe Biden
#Uluslararası Af Örgütü
#Gazze
#Filistin
#İsrail
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi için tarih belli oldu