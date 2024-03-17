Uluslararası Af Örgütü'nden Biden'a Gazze çağrısı: İsrail'e silah transferini durdurun

ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze kasabı Netanyahu'nun arası açılıyor. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in “İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” sözlerine Biden'dan destek geldi. Biden Schumer'in sözlerine ilişkin, “Bence iyi bir konuşma yaptı” dedi. İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın sadece yüzde 15'inin, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini ortaya koymuştu.