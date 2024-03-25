Gazze'nin kuzeyine havadan yardım atıldı

Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından terör devleti İsrail'in soykırım saldırıları altında olan Gazze'ye dikkati çekmek için paylaşımda bulundu. Çocukların ve kadınların dahi vahşice katledildiği ve insanlık suçlarının art arda işlendiği Gazze'ye dikkat çeken Aktürkoğlu, ''İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah’ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!'' ifadelerini kullandı.