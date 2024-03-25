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Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze katliamı feryadı: İnsanlık neyi bekliyor?

Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından terör devleti İsrail'in soykırım saldırıları altında olan Gazze'ye dikkati çekmek için paylaşımda bulundu. Çocukların ve kadınların dahi vahşice katledildiği ve insanlık suçlarının art arda işlendiği Gazze'ye dikkat çeken Aktürkoğlu, ''İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah’ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!'' ifadelerini kullandı.

00:46 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:58 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye dikkati çekti. İnsan haklarının dünyanın yalnızca bir kısmına özgü olmadığına vurgu yapan Aktürkoğlu, ''İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? Allah’ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!'' ifadeleriyle Gazze'deki katliamın son bulması için dua etti.


Aktürkoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah’ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!


#Kerem Aktürkoğlu
#Gazze
#İsrail
#soykırım
#insan hakları
#kadın
#çocuk
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