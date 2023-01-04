Geçen yıl yedi milyon kişi umre ibadetini eda etti

Türkiyeden kutsal topraklara gelen ziyaretçilerin daha faydalı zaman geçirmeleri için Hac ve Umre Bakanlığındaki ekibiyle sürekli çalışma yaptıklarını da vurgulayan Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için Türkçe olarak hazırladıkları elektronik uygulamayı yarın akşamdan (12 Aralık 2022) itibaren hizmete açacaklarını kaydetti.