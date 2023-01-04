Dünya Geçen yıl yedi milyon kişi umre ibadetini eda etti
ORTADOĞU

Geçen yıl yedi milyon kişi umre ibadetini eda etti

Suudi Arabistan, 2022'de umre ibadetini eda edenlerin sayısının yedi milyon kişi olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Geçen yıl yedi milyon kişi umre ibadetini eda etti
Mescid-i Haram (Arşiv).

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, 2022'ye ilişkin umre verilerini paylaştı.

  • Geçen yıl umre yapanların sayısının 7 milyon kişi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkeye 4 milyon kişinin Umre vizesi ile geldiği kaydedildi.

Bakanlığın, her türden vizeye sahip olan kişiler için umre ibadetini kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, bu çerçevede, Suudi Arabistan'da kalmak için umre vizesi süresinin 30 günden 90 güne çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, umre ibadeti için gereken süreci ilerleyen yıllarda tamamen elektronik hale getirmenin hedeflendiği belirtildi.

  • Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar 30 milyon umreciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

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Hac ve Umre hizmetleri için Türkçe uygulama açılıyor
FOTOĞRAF 9
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türkiye ziyaretinin, ikili ilişkileri ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğine dönüştürme hedefi taşıdığını söyledi.
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Türkiyeye ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile İstanbuldaki bir otelde ortak basın toplantısı düzenledi.
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Erbaşa davetleri için teşekkür eden Rabia, iki kardeş ülke arasında tarihi ve stratejik ilişkiler bulunduğunu belirtti.
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Rabia, Bu ziyaret aynı zamanda iki ülkenin hükümetleri arasındaki stratejik tarihi ilişkileri, çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğiyle geliştirmeyi hedefliyor. dedi.
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HAC VE UMRE HİZMETLERİ İÇİN TÜRKÇE UYGULAMA AÇILIYORBakan Rabia, umre vizeleriyle ilgili bir sınır olmadığının ve Türkiyeden ziyaretçileri her zaman memnuniyetle karşılamaya devam edeceklerinin altını çizdi.
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Türkiyeden kutsal topraklara gelen ziyaretçilerin daha faydalı zaman geçirmeleri için Hac ve Umre Bakanlığındaki ekibiyle sürekli çalışma yaptıklarını da vurgulayan Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için Türkçe olarak hazırladıkları elektronik uygulamayı yarın akşamdan (12 Aralık 2022) itibaren hizmete açacaklarını kaydetti.
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia, geçen yıl Türkiyeden 37 binden fazla kişinin hac ibadetini eda ettiğini dile getirdi.
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Gelecek seneki hac organizasyonunu tıpkı Kovid-19 salgını öncesindeki koşullarda yapma temennisinde bulunan Rabia, 2023te hac organizasyonunu Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceklerine işaret etti.
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Hac ve Umre hizmetleri için Türkçe uygulama açılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile ortak basın açıklaması düzenleyerek 2023 yılında gerçekleşecek Umre ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için Türkçe olarak hazırladıkları elektronik uygulamayı yarın akşamdan itibaren hizmete açacaklarını kaydetti.


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