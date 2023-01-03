Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Türkiye'ye ayrılacak hac kotası 9 Ocak'ta belli olacak

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VAR kayıtlarında dikkat çeken detay: 'Whatsapp bildirimi'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ciddi hakem hatası tespit edilen iki maçla ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı. Gaziantep-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları yayınlanırken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sivasspor-Galatasaray maçında VAR odasındaki bir bilgisayardan 'Whatsapp bildirimi' gelmesi sosyal medyayı salladı.