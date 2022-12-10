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POLİTİKA

Zulme boyun eğmeyiz: Fuat Oktay Batı Trakya Türklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla ilgilendiklerini aktaran Oktay, "Zulme boyun eğmeyiz. Ve hiç kimseye de eyvallah etmeyiz. Yani hakkımız olanı almak için de kimseden bir şey dilenmeyiz. O hakkı söke söke alırız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zulme boyun eğmeyiz: Fuat Oktay Batı Trakya Türklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Batı Trakya Türkleri Danışma Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle görüştü. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede, Trakya Türkleri ile çok yakın olduklarını söyledi. Oktay, “Anlaşmalara rağmen, verilen haklara rağmen, verilen sözlere rağmen tek yanlı o hakların, o sözlerin, o anlaşmalardaki metinlerin uygulanmadığı, bütün dünyanın gözü önünde reddedildiği, tüm hakların neredeyse göz göre göre çiğnendiği ve dünyanın da buna göz yumduğu bir coğrafyada, kardeşlerimizle bir arada olmaktan, hasbihal etme fırsatı bulmaktan son derece mutlu oldum” dedi. Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla ilgilendiklerini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

O HAKKI SÖKE SÖKE ALIRIZ

“Sizlerle birlikte olduğumuzu, bu birlik ve beraberliğin de hiç kimse tarafından hiçbir şekilde, hem de hiçbir zaman azaltılamayacağını, tam tersi kim ne baskı uygularsa uygulasın artarak devam edeceğini ve bizim sizlere olan katkımızın da desteğimizin de sonuna kadar devam edeceğini bütün dünyaya buradan da ifade etmek isteriz. Bizim Türk milleti olarak da bir özelliğimiz vardır, tehdide gelmeyiz. Zulme boyun eğmeyiz. Ve hiç kimseye de eyvallah etmeyiz. Yani hakkımız olanı almak için de kimseden bir şey dilenmeyiz. O hakkı söke söke alırız.”

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, demokrasinin beşiği olarak görülmesine rağmen Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerine karşı yürütülen asimilasyon politikalarına hız verdiğini söyledi. Görüşmede, Şerif’in yanı sıra İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile diğer kurul üyeleri yer aldı.

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