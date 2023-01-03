e-Devlet'te dijital kimlik dönemi: Müjdeyi Fuat Oktay duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dijital Türkiye 2023 1'inci Toplantısı'na katıldı. Toplantının Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı haline getirecek ilerlemelere vesile olması temennisinde bulunan Oktay, 62 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılan e-Devlet Kapısı'ndan 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat erişilebildiği, 2022'de 3 milyar 600 milyon defa kullanıldığı bilgisini verdi. Tüm dijital kamu hizmetlerini kolay erişilebilir hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden Oktay, e-Devlet'te devrim olacak bir yeniliği de müjdeledi: “e-Devlet'te blok zincir tabanlı bir giriş sistemini, dijital kimliği getiriyoruz. e-Cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemiyle vatandaşlarımız blok zincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek. Online e-Devlet'ten offline e-Devlet'e geçişin, yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek, ilk adımını bugün attığımız çalışmamız gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak.”

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Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bazı bakan yardımcıları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

DİJİTAL TÜRKİYE YOLUNDA

Bugüne kadarki 13 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda alınan 208 karardan 166'sının, yani yüzde 80'inin tamamlandığını kaydeden Oktay, şöyle konuştu: “Diğer kararlarımız kapsamında kamu hizmetlerinin geliştirme süreçleri ve süreklilik arz eden performans ve izleme nitelikli eylemler devam etmektedir. Dijital Türkiye yolunda uluslararası alanda rekabetçi olmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'nda dijitalin yüzyılını hayata geçirmeye başlıyoruz. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destekleri için şükranlarımı sunuyorum.”

Veri paylaşımını hızlıca tamamlayın

Belediyeler ve iş dünyasını kapsayan dijital hizmetlerin sayısını her geçen gün arttırdıklarına dikkat çeken Oktay, şöyle konuştu: “Veri paylaşımını henüz tamamlamayan belediyelerle sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Aksi takdirde vatandaşlarımızın konforu için idari yaptırımlarla süreci hızlandırmak zorunda kalabiliriz.”

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‘Askerliğim’ hizmeti geliyor

2023’ün ilk çeyreğinde “Askerliğim” bütünleşik hizmetinin e-Devlet’te kullanıma sunulacağı bilgisini veren Oktay, “Böylece askerlik çağı öncesi, yoklama dönemi, celp ve sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemini içeren tüm askerlik sürecini kapsayan işlemler e-Devlet’te tamamlanabilecek” dedi.

Notere gitmeden veraset ilamı

Oktay, Türkiye Noterler Birliği ile yürütülen çalışma sonucu “veraset ilamı”, “e-randevu/başvuru”, “e-tespit” ve mirasçısı olunan kişi adına “adıma tescilli araç sorgulama” hizmetlerinin uygulamaya alındığını kaydetti: “e-Devlet’teki ‘veraset ilamı sorgulama’ hizmeti ile vatandaşlarımız noterliklere gitmeden mirasçısı olduğu veraset ilamlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir.”