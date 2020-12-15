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Dünya Ginede büyük gün Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı
AFRİKA

Gine'de büyük gün: Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı

Gine'de seçimlerden zaferle çıkan Alpha Conde, yemin ederek görevine başladı. Yüzde 69,50 oy alan Conde resmen 3'üncü dönemine başlamış oldu.

Haber Merkezi AA
Alpha Conde
Alpha Conde

Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Alpha Conde, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Konakri'de düzenlenen yemin törenine, Gana, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Togo, Sierra Leone, Fas, Etiyopya ve Moritanya'dan liderler düzeyinde katılım oldu.

ÇAVUŞOĞLU DA TÖRENDEYDİ

Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Törende Afrika Birliği'nden heyet de hazır bulundu.

3. DÖNEME BAŞLADI

Yemin töreninin ardından Conde, resmen 3'üncü dönemine başlamış oldu.

Gine'de Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım'da, Conde'nin yüzde 59,50 oy alarak resmen cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.

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