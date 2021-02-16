Dünya Göçmenlerin ısınmak için kıyafetlerini yaktığı Fransada Mantes Sud Camisi evsizlere kapılarını açtı
AVRUPA

Göçmenlerin ısınmak için kıyafetlerini yaktığı Fransa'da Mantes Sud Camisi evsizlere kapılarını açtı

Müslüman topluma "ayrılıkçı" ithamlarının yöneltildiği ve göçmenlerin ısınmak için elbiselerini yaktığı Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki Mantes Sud Camisi, soğuk kış günlerinde sokaklarda kalan ve çoğunluğu göçmen olan evsizlere kapılarını açarak yürek ısıtan dayanışma örneği sergiliyor. Başkent Paris yakınlarındaki camide misafir olarak ağırlanan Nepalli göçmen Ishwor "Fransa'da yabancı bir insanın kalacak yer bulması çok zor, ağırlanması ise neredeyse imkansız. Bu Müslüman evi bizi misafir etti. Böylesi münezzeh bir mekanda ağırlandığım için çok mutluyum" ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi AA
Fransa'da bu cami evsizlere kapılarını açtı.
Fransa'da bu cami evsizlere kapılarını açtı.

Müslüman topluma "ayrılıkçı" ithamlarının yöneltildiği ve göçmenlerin ısınmak için elbiselerini yaktığı Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki Mantes Sud Camisi, soğuk kış günlerinde sokaklarda kalan ve çoğunluğu göçmen olan evsizlere kapılarını açarak yürek ısıtan dayanışma örneği sergiliyor.

3 ÖĞÜN SICAK YEMEK

Yveslines ilindeki Mantes Sud banliyösünde bulunan caminin yönetimi, bölgede kimse geceyi sokakta geçirmesin diye sosyal medyada sık sık duyuru ve paylaşımlar yapıyor.

Misafirhanesi bulunan ancak sığınanların sayısının çok olması nedeniyle bir bölümüne de yataklar serilen camide kalanlara 3 öğün sıcak yemek ikram ediliyor.

Hz. Muhammed'in Mescid-i Nebevi'ye bitişik olarak yaptırdığı ve ihtiyaç sahiplerinin kaldığı yerden esinlenilerek kurulan As Suffa Derneği vasıtasıyla her gün yaklaşık 1000 kişiye ücretsiz akşam yemeği ulaştırılıyor.

YABANCI BİRİNİN AĞIRLANMASI İMKANSIZ

Camiye sığınanlardan Nepalli göçmen Ishwor, yaptığı açıklamada, büyük umutlarla Paris'e geldiğini söyledi.

"Fransa'da yabancı bir insanın kalacak yer bulması çok zor, ağırlanması ise neredeyse imkansız. Bu Müslüman evi bizi misafir etti. Böylesi münezzeh bir mekanda ağırlandığım için çok mutluyum." diyen Ishwor, Müslümanların kendisine bu soğuk gecelerde kapılarını açmasını unutmayacağını belirtti.

Ishwor, dünyayı gezen bir seyyah olduğunu belirterek, "Fransa’ya gelince sadece 2 yıl barınma evlerinde kalabiliyorsunuz, sonra sizi sokaklara atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cami derneği başkanı Abdelaziz el Jaouhari, burayı 2015’te inşa ettiklerini söyledi.

İbadet mekanı ve ilim merkezi olarak da hizmet veren caminin sosyal faaliyetlere de açık olduğunu belirten Jaouhari, ayrıca çocuklar ve yetişkinler için zengin bir kütüphanelerinin bulunduğunu ifade etti.

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