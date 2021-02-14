Dünya Fransada derme çatma çadırlarda kalan göçmenler ısınmak için giysilerini yakıyor
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Fransa'da derme çatma çadırlarda kalan göçmenler ısınmak için giysilerini yakıyor

Fransa'nın kuzeyindeki kampta kalan göçmenlerin ısınmak için giysilerini yaktığı belirtildi. Manş denizini aşarak İngiltere'ye gitmeyi planlayan yaklaşık 500 göçmen, sığındığı orman içerisindeki derme çatma çadırlarda hayatta kalma savaşı veriyor.

Haber Merkezi AA
Sığınmacılar ülkenin kuzeyinde bulunan bir ormana sığındı.
Sığınmacılar ülkenin kuzeyinde bulunan bir ormana sığındı.

Soğuk havanın etkili olduğu Fransa'nın kuzeyindeki kampta kalan göçmenlerin ısınmak için giysilerini yaktığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki 4 ilde eksi 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.

North bölgesindeki Grande-Synthe kentindeki bir ormanda derme çatma çadırlardan oluşan kampta kalan yaklaşık 500 göçmene düzenli olarak yardımda bulunan insani yardım ve sivil toplum kuruluşu Utopia 56 yetkilileri, bölgede ağır bir plastik kokusu olduğunu, insanların ısınmak için kıyafetlerini yaktığını ifade etti.

Lübnan'da çadır kampının ateşe verilmesinin ardından Suriyeli mülteciler sokakta kaldı
FOTOĞRAF 12
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Trablusşam'da dün akşam bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteci arasında gerginlik yaşandı. Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla girdikleri tartışmanın ardından kente bağlı Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı bir çadır kampını, elektrikleri kestikten sonra ateşe verdi.
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Alevler kısa sürede tüm kampı kaplarken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından ancak söndürülebildi.
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Yangın sonrası Suriyeli mültecilerin yıllardır sığındığı kamptan eser kalmazken, gece saatlerinde onlarca aile, çocuk ve kadınların çığlıkları ortasında yeni bir göçe zorlandı.
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Suriyeli mültecilerden bazıları diğer kamplarda bulunan yakınlarının yanına sığınırken bazıları ise geceyi kendilerine kapılarını açan Lübnanlıların evinde geçirdi.
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Eşylarından bir kısmını kurtarabilme umuduyla sabahın erken saatlerinde kampa gelen mülteci aileler, yıllardır hayat mücadelesi verdikleri 1500 metrekarelik kamp alanında her şeyin küle döndüğünü gördü.
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Suriyeli mülteciler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, hala olayın şokunu atlatamadıklarını ve bu sabotaja anlam vermediklerini söyledi.
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Kamp sakinlerinden Sümeyye Hıdır, yaşananlarla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirterek, Ben ve kızlarım çadırda oturuyorduk. Aniden duyulan kurşun seslerinin ardından hemen yangın başladı. dedi.
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Yanlarına hiçbir şey alamadan canlarını zor kurtararak kaçtıklarını anlatan Hıdır, Geceyi, bizimle birlikte 5 mülteci aileyi daha kabul eden bir ailenin evinde geçirdik. diye konuştu.
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Suriyeli mülteci Ahmed İzzi de mülteci bir aile ile Lübnanlı Meyr ailesi arasında çıkan anlaşmazlık sonrası, çadır kampının Meyr ailesi tarafından ateşe verildiğini söyledi.
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İzzi, yangın sonucu küle dönen kampta Suriyeli 100-150 ailenin yaşadığını ifade etti.
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Suriyeli mültecilerden Ahmed el-Abd ise kamptaki 90'dan fazla çadırın yandığını dile getirerek, Bu kampta 100'den fazla aile yaşıyordu. Her biri 4-5 kişiden oluşan 100'ü aşkın aile sokakta kaldı. şeklinde konuştu.
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Ülkedeki Sünnilerin dini merci olarak bilinen Şeyh Abdullatif Deryan da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli mültecilere ait kampın kundaklanmasını insanlık suçu olarak nitelendirdi. Suriyeli mültecilerin, ülkelerine güvenli bir şekilde dönünceye kadar Lübnan'da misafir olduğunu vurgulayan Deryan, bölgede yeni bir fitne ateşi yakmayı hedefleyen suçluların bir an önce yakalanmasını istedi. Ülkenin resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti.
Lübnan'da çadır kampının ateşe verilmesinin ardından Suriyeli mülteciler sokakta kaldı
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde dün akşam bir grup Lübnanlı ile Suriyeli mülteci arasında çıkan tartışma sonrası bir çadır kampının ateşe verilmesi üzerine yaklaşık 80 Suriyeli aile sokakta kaldı.

Yetkililer ayrıca kampta sadece bir su deposu bulunduğunu ancak 2 gündür donan musluk boruları nedeniyle suyun temin edilemediğini söyledi.

Göçmenler, Fransa’nın kuzeyindeki Manş Denizi’ni geçerek İngiltere'ye gitmeyi amaçlıyor.

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