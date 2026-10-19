İktidar bizi görmezden geliyor

ALEXANDRE F.:

Her genç hangi sosyal çevreden gelirse gelsin iyi koşullarda eğitim alabilmeli. Bir okulda her gün sorunlarla karşılaştığınızda, zamanla bunları normal kabul etmeye başlıyorsunuz. Oysa bu sorunlar normal karşılanmamalı. Şimdi bu seferberliği hükümetimizin somut adımlar atmasını sağlayacak bir sürece dönüştürmemiz gerek. Eğitim koşulları, büyüdüğümüz mahalleye bağlı olarak değişmemeli.