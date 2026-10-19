İktidar bizi görmezden geliyor
, PazartesiG: Güncelleme: 04:17, 19/10/2026, Pazartesi04:00, 19/10/2026
Yeni Şafak
Fransa.
Fransa’da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen öğrenciler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini Yeni Şafak’a anlattı.
Fransa’da devam eden gösterilere katılan öğrencilerden Ferdinand Pierre, eylemlerin temelinde gençlerin yıllardır görmezden gelinmesine duyulan tepkinin olduğunu söyledi.
FERDİNAND PİERRE:Özellikle Paris’in mahallelerinde gençler kötü fiziki koşullarda öğrenim görmek zorunda kalıyor. İktidardakiler bizi yıllardır görmezden geliyor. Onları somut adımlar atmaya zorlamak istiyoruz. Gösteriler yalnızca eğitim sorunlarıyla sınırlı değil, polis şiddetine karşı mücadele, Filistin, Kongo ve Sudan gibi ülkelerde yaşananlara yönelik dayanışma talepleri de eylem hareketlerimize dahil oldu. Hükümet değişim konusunda somut adım atmıyor. Biz iyi şartlarda eğitim görmek ve emekçilerin hakkının verilmesini istiyoruz.
ALEXANDRE F.:Her genç hangi sosyal çevreden gelirse gelsin iyi koşullarda eğitim alabilmeli. Bir okulda her gün sorunlarla karşılaştığınızda, zamanla bunları normal kabul etmeye başlıyorsunuz. Oysa bu sorunlar normal karşılanmamalı. Şimdi bu seferberliği hükümetimizin somut adımlar atmasını sağlayacak bir sürece dönüştürmemiz gerek. Eğitim koşulları, büyüdüğümüz mahalleye bağlı olarak değişmemeli.
GESİME D.:İfade özgürlüğü ve protesto hakkı korunmalı. Özgürlükler hiçbir zaman kalıcı olarak güvence altına alınmış değil. Fransa’da yaşamak, her türlü olumsuz gelişmeden uzak olduğumuz anlamına gelmiyor. Gösteriler çatışmalar üzerinden değerlendirilmemeli. Protestoların ardındaki nedenler iyi okunmalı.
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