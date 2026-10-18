Zarar gün ağarınca ortaya çıktı: Fransa'da 17 Ekim gecesinin bilançosu yüz milyonlarca euroyu buldu

Fransa genelinde günlerdir devam eden öğrenci protestoları, 17 Ekim itibarıyla yerini kontrol edilemeyen şiddet olaylarına, kundaklamalara ve yağmaya bıraktı. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok büyük kentinde meydanlarda toplanan binlerce protestocu, kurdukları barikatları ateşe vererek güvenlik güçleriyle sert çatışmalara girdi.

YÜZ MİLYONLARCA AVROLUK ZARAR OLUŞTU

Gece boyunca süren olayların ardından yaşanan yıkımın boyutu gün ağarınca gün yüzüne çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve yapılan ilk tespitler, kent genelinde oluşan maddi zararın yüz milyonlarca euroyu bulduğunu gösterdi. Sokaklardaki hıncını alamayan göstericiler, park halindeki yüzlerce aracı ateşe verdi, ardından çevredeki restoran ve dükkanları kundakladı.





Dünya

Yüzlerce gösterici aynı anda hücum etti: Paris'te dünyaca ünlü lüks mağazalar yağmalandı





PARİS'TE LÜKS MAĞAZALARA HÜCUM ETTİLER

Başkent Paris'in dünyaca ünlü ve en prestijli caddelerinden Saint-Honoré sokağında ise dehşet verici manzaralar yaşandı. Göstericiler; Christian Dior, Louis Vuitton, Calvin Klein ve Apple gibi dev markaların mağaza vitrinlerini kırarak içeri girdi. Mağazaların içindeki yüksek maddi değerli ürünler göstericiler tarafından tamamen boşaltıldı ve yağmalandı.





Dünya

Fransa'da protestocular 143 yıllık belediye binasını ateşe verdi: Tarihi çan kulesinin çökme anı kamerada





LIMOGES'TE TARİHİ BİNA VE ÇAN KULESİNİ YAKTILAR

Limoges kentinde ise Fransa'nın tarihi mirasına büyük bir darbe vuruldu. Yüzyıllardır aralıksız belediye binası olarak hizmet veren tarihi yapı, protestocuların ana hedefi haline geldi. Alevlere teslim edilen binadaki yangın kısa sürede çatıyı ve tepe noktayı sardı. Yangının şiddetine dayanamayan tarihi çan kulesi büyük bir gürültüyle çöktü. Yetkililer, yangın sonrası tarihi yapının tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.