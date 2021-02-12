Fransız lider Le Pen: İslam yok edilmeli

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Marine Le Pen, katıldığı bir canlı yayında İslam'ı hedef aldı.

Geçmiş dönemde başörtüsü yasağı ve camilerin kapatılması çıkışıyla da gündeme gelen Fransız lider, İslam'ı yasaklamak istediğini ve bunun için her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

DÜNYA Fransa'da İslam karşıtı açıklamaların sonu gelmiyor: Le Pen'den "başörtüsü yasaklansın" çağrısı

"İslam yok edilmeli"

İslam'a savaş açtığını belirten Le Pen, "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına karşıyım. İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli." ifadelerini kullandı.