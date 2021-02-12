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AVRUPA

Fransız lider Le Pen: İslam yok edilmeli

Fransa'nın Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri ırkçı Marine Le Pen, yine İslam'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayında İslam'ın tüm çeşitlerine ve yayılışına savaş açtığını belirten Pen, "Devletin tüm imkanları İslam'a karşı seferber edilmeli, saldırılmalı ve yok edilmeli" dedi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen.
Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen.

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Marine Le Pen, katıldığı bir canlı yayında İslam'ı hedef aldı.

Geçmiş dönemde başörtüsü yasağı ve camilerin kapatılması çıkışıyla da gündeme gelen Fransız lider, İslam'ı yasaklamak istediğini ve bunun için her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

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"İslam yok edilmeli"

İslam'a savaş açtığını belirten Le Pen, "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına karşıyım. İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli." ifadelerini kullandı.

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