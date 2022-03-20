Google'a ırkçılık suçlaması: Siyahi çalışanı teknoloji devine dava açtı

Teknoloji devi Alphabet çatısı altında hizmet veren Google, çalışanlara yönelik ırkçı muamelede bulunduğu iddiasıyla sanık kürsüsüne çıkmaya hazırlanıyor. Şirketi dava eden ve ayrımcılığa maruz kaldığını ifade eden April Curley isimli çalışan, ‘Alphabet Inc’ biriminde siyahi çalışanların; California kampüsünde güvenlik tarafından sorgulanmaları da dahil olmak üzere düşmanca bir çalışma ortamına maruz bırakıldığını söyledi.

April Curley

Curley, Google’ın kendisini 2014 yılında siyahi kolejlere yönelik bir sosyal yardım programı tasarlaması için işe aldığını ifade etti. Siyahi çalışan, bu işe alınmanın aslında bir pazarlama hilesi olduğunu belirtirken kendisiyle birlikte iş arkadaşlarının istenen reformların bir listesi üzerinde çalışmaya başladıktan sonra Eylül 2020’de kovulduğunu belirtti.

SİCİLİ KABARIK

Curley,

’ı ayrımcılık yapmakla suçlayan veya şirkette ayrımcılıkla ilgili deneyimlerini paylaşan ilk siyahi çalışan değil. Şirketin eski çalışanlarından Lesley Miley de çalışan kimliğini gerektiği gibi takmış olmasına rağmen iki kez

ofisine girerken iş arkadaşları tarafından fiziksel olarak durdurulduğunu söylemişti. Curley’in avukatı Ben Crump yaptığı açıklamada, şirketin siyahi çalışanlarına az değer verdiğini ve onlara daha düşük ödeme yaptığını belirtti.

Şirkette siyahi çalışanların oranı tüm çalışanların sadece yüzde 4,4’üne tekabül ederken liderlik ve teknoloji işgücünün ise yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturduğu belirtiliyor. Bu durumun şirket kültürünün beyaz erkekleri destekleyen ve “ırksal olarak önyargılı’ bir geleneğe sahip olduğu savlarını güçlendiriyor.

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