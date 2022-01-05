Dünya Google, arama motoru geliştirmesin diye Applea para ödüyor
AMERİKA

Google, arama motoru geliştirmesin diye Apple'a para ödüyor

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın; iPhone, iPad ve Mac'lerde varsayılan arama motoru olabilmek için Apple'a her yıl milyonlarca dolar ödediği daha önce ortaya çıkmıştı. İddialara göre bu defa da Google ve Apple'a, antitröst yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Google'ın, arama motoru geliştirmemesi için Apple'a para ödediği belirtiliyor.

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Apple ve Googlea dava mı açıldı?
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Yeni gelen bilgilere göre, iki şirket arasındaki ilişki bununla sınırlı değil. Apple ve Google, aralarında anlaşarak antitröst yasalarını ihlal ediyor.

Apple ve Google'a dava

Donanımhaber'de yer alan habere göre, Google ve Apple aleyhine açılan davada iki şirket komplo yapmakla suçlanıyor. Google'ın arama motoru geliştirmemesi için, Apple'a bugüne kadar toplamda 50 milyar dolardan fazla para ödediği iddia ediliyor.

Apple'ın da bunun karşılığında rakip arama motoru geliştirmekten vazgeçtiği belirtiliyor.

Gizli anlaşma iddiası da var

Davada, Google'ın aramadan elde ettiği kârı Apple ile paylaşacağı ve Apple'ın tüm cihazlarında Google'a ayrıcalıklı muamele yapacağı konusunda gizli bir anlaşmadan da bahsediliyor.

Şirketlerin bu şekilde daha küçük rakiplerini etkili bir şekilde arama motoru pazarından uzaklaştırdıkları söyleniyor.

Davacılar, Apple ile Google arasındaki tüm gizli anlaşmaların iptal edilmesini ve bu şirketlerin bağımsız firmalara bölünmesini talep ediyor.

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