Google, arama motoru geliştirmesin diye Apple'a para ödüyor

Yeni gelen bilgilere göre, iki şirket arasındaki ilişki bununla sınırlı değil. Apple ve Google, aralarında anlaşarak antitröst yasalarını ihlal ediyor.

Apple ve Google'a dava

Donanımhaber'de yer alan habere göre, Google ve Apple aleyhine açılan davada iki şirket komplo yapmakla suçlanıyor. Google'ın arama motoru geliştirmemesi için, Apple'a bugüne kadar toplamda 50 milyar dolardan fazla para ödediği iddia ediliyor.

Apple'ın da bunun karşılığında rakip arama motoru geliştirmekten vazgeçtiği belirtiliyor.

Gizli anlaşma iddiası da var

Davada, Google'ın aramadan elde ettiği kârı Apple ile paylaşacağı ve Apple'ın tüm cihazlarında Google'a ayrıcalıklı muamele yapacağı konusunda gizli bir anlaşmadan da bahsediliyor.

Şirketlerin bu şekilde daha küçük rakiplerini etkili bir şekilde arama motoru pazarından uzaklaştırdıkları söyleniyor.

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Davacılar, Apple ile Google arasındaki tüm gizli anlaşmaların iptal edilmesini ve bu şirketlerin bağımsız firmalara bölünmesini talep ediyor.

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