Teknoloji Google kullanıcıları izinsiz dinlediği gerekçesiyle dava edildi
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Google kullanıcıları izinsiz dinlediği gerekçesiyle dava edildi

Google'a bu kez de yeni bir güvenlik sorunu nedeniyle dava açıldı. İddialara göre Google, Asistan aracılıyla herhangi bir komut vermeden kullanıcıları dinliyor ve bu konuşmalardan elde edilen verileri reklam hedeflemede kullanıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google kullanıcıları izinsiz dinlediği gerekçesiyle dava edildi
Google Asistan

Kullanıcıları hareketlerini birçok farklı yöntemle izleyen ve bu nedenle sık sık gündeme gelen Google, Asistan'ın gizli dinlemeyaptığıgerekçesiyle dava edildi.

Normal şartlarda sesli asistanların tek bir kelimeyle aktive edilmesi gerekiyor. Fakat iddialar hiçbir izin ya da bilgi olmadan Google Asistan'ın kullanıcıları dinlediği yönünde. Davanın sebebi de tam olarak bu.

Google Asistan dinleme yaparak hangi verilere ulaşıyor?

İddialara göre Google, Asistan aracılığıyla ses ve konuşmalarını toplayarak daha isabetli reklamlar sunmak amacıyla kullanılıyor. Normal şartlarda sesli asistanlar aktif konumdayken bu zaten yapılıyor. Fakat Asistan'a herhangi bir komut vermeden dinlemenin yapılıyor olması güvenlikaçısından büyük bir problem oluşturuyor.

Yargıç BethFreeman'ın konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

    Google, her ne kadar gizlilik politikası hedefli reklamcılıkta bilgileri toplayıp kullanacağını söylese de herhangi bir etkinleştirme kelimesi olmadan yapılan kayıtlarda kullanıcılara bilgi vermiyor
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