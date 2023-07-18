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Güney Afrika ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Putin'e karşı tavrını açıkladı: Tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi olası ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Putin'i tutuklamanın Rusya'ya savaş ilan etmek anlamı taşıdığını" belirten Ramaphosa, "Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükûmete verilen yetkilerin pervasızca, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir." dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Rus lider Putin hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Güney Afrika Cumhuriyeti ise UCM'ye taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.

23:02 . 18/07/2023 Salı
AA
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Vladimir Putin'i tutuklamanın Rusya'ya savaş ilanı olacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Vladimir Putin'i tutuklamanın Rusya'ya savaş ilanı olacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mahkemeye verdiği ifadede, gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini söyledi.

Gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, UCM'ye taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa

Hükûmet, UCM'nin emrinin uygulanmasına sıcak bakmazken ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA), hükûmeti bu emri uygulamaya zorlamak için konuyu geçen ay Gauteng Yüksek Mahkemesine taşımıştı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, konu hakkında gizli tutulması şartıyla mahkemeye yeminli bir ifade verdi ancak Yüksek Mahkeme bu gizlilik talebini uygun görmeyerek Cumhurbaşkanı'nın ifadesini bugün kamuoyuyla paylaştı.

"Putin'i tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur"

Ramaphosa, mahkemeye verdiği ifadede, "Putin'i tutuklamanın Rusya'ya savaş ilan etmek anlamı taşıdığını" belirterek "Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükûmete verilen yetkilerin pervasızca, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir." dedi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca Güney Afrika'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için taraflarla aktif görüşmeler yaptığını vurgulayarak tutuklama kararının bu çalışmaları da boşa çıkaracağını söyledi.

İki ülkenin ilişkileri apartheid ile mücadele yıllarına dayanıyor

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile Moskova arasında, Soğuk Savaş döneminden kalma derin ilişkiler bulunuyor.

Bu ilişkilerin temeli, Sovyetler Birliği'nin Güney Afrika'yı 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejimine karşı mücadeleye olan desteğine dayanıyor. O dönem yasaklı bir siyasi hareket olan ANC ise 1994'ten beri iktidarda bulunuyor.

Öte yandan Güney Afrika'nın Rusya ile ilişkileri ve Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.










#BRICS Liderler Zirvesi
#Güney Afrika
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#Vladimir Putin
#Güney Afrika Cumhurbaşkanı
#Cyril Ramaphosa
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