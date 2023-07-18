Kremlin'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Rusya’nın güvenlik garantisi olmadan devam etmek riskli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin anlaşmaya devam etme önerisine Kremlin’den yanıt geldi.
Peskov, ayrıca tahıl koridorunun Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanıldığının açık bir gerçek olduğunu ve hiç kimse için sır olmadığını ifade ederek, bunun unutulmaması gereken çok önemli bir nokta olduğunu belirtti.
Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının hiçbir zaman uygulanmamasına rağmen Moskova’nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve anlaşmayı birkaç kez uzattığını hatırlatan Peskov, Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesini "vicdansızca" olarak nitelendirdi.