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Dünya

Zelenski'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Türkiye izin verirse tahıl tedarikini sürdürmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın çekilmesine rağmen Türkiye'nin geçişlere izin vermesi halinde Tahıl Koridoru'nu kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.

16:43 . 17/07/2023 Pazartesi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Sözcüsü Nikiforov, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen Tahıl Koridoru'nu kullanmayı planladıklarını açıkladı.


Nikiforov,
"Korkmuyoruz, gemilerin sahibi şirketler bizimle temasa geçti, Türkiye geçişlerine izin verirse hazır olduklarını söylediler. Bu nedenle herkes tahıl tedarikini sürdürmeye hazır. Tahıl koridorunu kullanmak için gereken her şey yapılmalı"
dedi.

İki ayrı anlaşma olduğunu vurguladı

Ukrayna, Türkiye, BM; Rusya, Türkiye, BM olarak iki ayrı anlaşma olduğunu belirten Zelenski, "
Rusya duracağım deyince BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı anlaşmaları bozuyor. Bizimle değil. Onlarla herhangi bir anlaşmamız yoktu"
ifadelerini kullandı.


#Ukrayna
#Zelenski
#Tahıl Koridoru
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