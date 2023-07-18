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Dünya

Rusya'dan misilleme: Odessa şehrindeki insansız deniz araçları tesislerine saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 'terör eylemlerinin hazırlandığı' Odessa ve Mıkolayiv'de bulunan tesislerine yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu.

13:28 . 18/07/2023 Salı
AA
Rusya yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme yaptı

Rusya yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa şehrinde Rusya’ya karşı “terör eylemlerinin hazırlandığı” tesislere yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’da Odessa ve Mıkolayiv şehirlerindeki hedeflere saldırı yaptığını bildirdi.


Açıklamada,
“Bu gece, Rus ordusu, Odessa şehri yakınlarında, Rusya Federasyonu’na yönelik insansız deniz araçlarıyla terör eylemlerinin hazırlanmakta olduğu tesislere ve onların üretildiği tersaneye denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırı düzenledi.”
ifadeleri kullanıldı.

Bunun dışında Mıkolayiv ve Odessa şehirlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatına yakıt sağlayan yaklaşık 70 bin ton hacmindeki akaryakıt depolama tesislerinin yok edildiği kaydedilen açıklamada,
“Planlanan tüm hedefler vuruldu. Yok edilen hedeflerde yangınlar ve patlamalar meydana geldi.”
değerlendirmesi yer aldı.

​​​​​​​Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, dün Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından iki adet insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.



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#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
#Rusya
#misilleme
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