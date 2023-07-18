Rusya'dan misilleme: Odessa şehrindeki insansız deniz araçları tesislerine saldırı düzenlendi

Rusya yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa şehrinde Rusya’ya karşı “terör eylemlerinin hazırlandığı” tesislere yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’da Odessa ve Mıkolayiv şehirlerindeki hedeflere saldırı yaptığını bildirdi.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, dün Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından iki adet insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.