Güney Kore'de devlet başkanı adayından ilginç seçim vaadi: Saç ektirmek bedava olacak
Güney Kore, iktidar partisinin başkan adayı Lee Jae-myung 'bedava saç ektirme' vaadinde bulundu. Ülke Jae-myung'un açıkladığı seçim vaadini tartışıyor. Sağlık sigortasının saç ektirmeyi kapsamasını vaat eden Lee, popülizmle suçlanıyor.
Güney Kore'de, devlet başkanı seçiminin mart ayında yapılması planlanıyor. Bu göreve aday olan Lee Jae-myung, ilginç vaadiyle dikkat çekiyor.
"MÜKEMMEL BİR POLİTİKA SUNACAĞIM"
Saç ekme tedavilerinin ulusal sağlık sigortası programı tarafından karşılanması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Lee, "Saç dökülmesi tedavisi konusunda mükemmel bir politika sunacağım" ifadelerini kullandı.
SAÇ DÖKÜLMESİ TARTIŞMASI
Önceki seçimlerde Kuzey Kore'nin nükleer programı, ABD ile ilişkiler ve ekonomik sorunlar ana gündem konuları olarak öne çıkarken, martta yapılması planlanan devlet başkanlığı oylaması öncesinde "saç dökülmesi" tartışmalarının önemli gündem olduğu belirtiliyor.
"POPÜLİZM YAPIYOR"
Saç dökülmesi sorunuyla yüzleşen insanların çevrim içi platformlarda çok ciddi oranda öneriyi desteklediği kaydedilirken, iktidar partisi adayı Lee'nin oy kazanmak için popülizm yaptığına dair eleştiriler de bulunuyor.
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"KEL İNSANLARA UMUT VERİYORSUNUZ"
Sosyal medyada "Jae-myung kardeşim. Seni seviyorum. Seni Mavi Saray'a ekeceğim." ve "Ekselansları, Sayın Cumhurbaşkanı! Kore'de ilk kez kel insanlara yeni bir umut veriyorsunuz." gibi çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.
Raporlara göre, her beş Güney Koreliden biri saç dökülmesinden muzdarip.