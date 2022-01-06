Güney Kore'de devlet başkanı adayından ilginç seçim vaadi: Saç ektirmek bedava olacak

Güney Kore'de, devlet başkanı seçiminin mart ayında yapılması planlanıyor. Bu göreve aday olan Lee Jae-myung, ilginç vaadiyle dikkat çekiyor.

"MÜKEMMEL BİR POLİTİKA SUNACAĞIM"

Saç ekme tedavilerinin ulusal sağlık sigortası programı tarafından karşılanması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Lee, "Saç dökülmesi tedavisi konusunda mükemmel bir politika sunacağım" ifadelerini kullandı.

SAÇ DÖKÜLMESİ TARTIŞMASI

Önceki seçimlerde Kuzey Kore'nin nükleer programı, ABD ile ilişkiler ve ekonomik sorunlar ana gündem konuları olarak öne çıkarken, martta yapılması planlanan devlet başkanlığı oylaması öncesinde "saç dökülmesi" tartışmalarının önemli gündem olduğu belirtiliyor.

"POPÜLİZM YAPIYOR"

Saç dökülmesi sorunuyla yüzleşen insanların çevrim içi platformlarda çok ciddi oranda öneriyi desteklediği kaydedilirken, iktidar partisi adayı Lee'nin oy kazanmak için popülizm yaptığına dair eleştiriler de bulunuyor.

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"KEL İNSANLARA UMUT VERİYORSUNUZ"

Sosyal medyada "Jae-myung kardeşim. Seni seviyorum. Seni Mavi Saray'a ekeceğim." ve "Ekselansları, Sayın Cumhurbaşkanı! Kore'de ilk kez kel insanlara yeni bir umut veriyorsunuz." gibi çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

Raporlara göre, her beş Güney Koreliden biri saç dökülmesinden muzdarip.

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FOTOĞRAF 7 Yonhap Haber Ajansına göre, savunma geliştirme fuarında konuşan Kim, savunma imkanlarını artırmanın Washington veya Seul'e karşı bir savaşı amaçlamadığını belirtti. Kim, bölgedeki ABD varlığı nedeniyle Güney Kore ile mevcut gerilimi çözmenin kolay olmadığını belirterek \"ABD sık sık ülkemize düşman olmadığının sinyallerini veriyor ancak öyle olmadığına inanmak için herhangi bir davranışsal zemin yok.\" dedi.<br><br>Güney Kore'yi ülkesine karşı \"çifte standart\" uygulamakla suçlayan ve \"ikiyüzlü\" olarak nitelendiren Kim, Pyongyang'ın, Seul'ün \"meşru müdafaa haklarını ihlal etmeyi\" sürdürmesi halinde yanıt vereceğini kaydetti.<br><br> Kim, askeri imkanları artırmanın Seul'ü hedef almak anlamına gelmediğinin altını çizerek \"Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor.\" diye konuştu.<br><br>Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yapmıştı. ABD ve Güney Kore ağustosta yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.<br><br>Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.<br><br>Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı. Düşman güçlere gövde gösterisi yaptılar dünya onları konuştu: Bu fotoğraflar damga vurdu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinde düzenlenen Savunma Geliştirme Fuarı'ndaki görüntüsüyle dikkat çekti. Kim'in fiziksel görüntüsü ve giydiği sandaletler çok konuşuldu. BiP'te paylaş

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