Güney Kore'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle halk evlerine kapandı

Telesiyejde asılı kalan adam metrelerce yüksekten yere çakıldı

Çin'in Hebei eyaletinde bulunan Wanlong Kayak Merkezi'nde telesiyejden düşmek üzere olan turist, diğer yolcular tarafından son anda montundan yakalanırken, tahlisiz adam bir süre sonra metrelerce yüksekten yere çakıldı.