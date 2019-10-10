Dünya Güvenlik kaynakları İHA düşürüldü iddiası gerçek değil
BARIŞ PINARI HAREKATI

Güvenlik kaynakları: 'İHA düşürüldü iddiası gerçek değil'

Güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan yayılmaya çalışan "bir insansız hava aracının düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin güney sınırında PKK'lı teröristlerce oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde.
Türkiye'nin güney sınırında PKK'lı teröristlerce oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde.

Güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan yayılmaya çalışan "bir insansız hava aracının düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi.

  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada birtakım manipülasyon girişimlerinde de bulunuluyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler: Mehmetçik ilerlemeye devam ediyor
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Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler: Mehmetçik ilerlemeye devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı da başladı. Türk askeri 3 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği o anların görüntüsünü paylaştı.

Terör örgütüne yakın hesaplardan yapılan bu tür paylaşımlardan birinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü"ne yönelik iddia yer aldı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı tamamen gerçek dışı olarak nitelendirerek, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurguladı.

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