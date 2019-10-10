Dünya Barış Pınarı Harekatında 2 gün Resulayndan dumanlar yükseliyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün: Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Türkiye'nin güney sınırında PKK'lı teröristlerce oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde obüs atışlarıyla vurulan Resulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA AA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da dumanlar yükseliyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor.

DHA
Resulayn'da dumanlar yükseliyor.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

  • Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

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Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

DHA
Resulayn'da dumanlar yükseliyor.

Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

  • Harekat kapsamında, terör örgütüne ait hedefler büyük hassasiyetle belirlenerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla hedef alındı. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef, jetler, top ve ÇNRA atışlarıyla tam isabetle vuruldu - Çeşitli üs komutanlıklarından havalanan jetlerin görev aldığı harekata havadan erken ihbar ve kontrol uçakları eşlik etti, tanker uçakları havada hazır bekledi, harekatta İHA ve SİHA'lar da görev aldı.

Kara harekatından ilk görüntüler
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Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
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Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Terör hedefleri yoğun roketatar Koral ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Resulayn'a yapılan bombardıman görüntüleri kamerada
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Resulayn'a yapılan bombardıman görüntüleri kamerada
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SDG adı altındaki PKK hedeflerini nokta atışıyla imha ediyor.

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