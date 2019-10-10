Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün: Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor.

DHA Resulayn'da dumanlar yükseliyor.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

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DHA Resulayn'da dumanlar yükseliyor.

Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

Harekat kapsamında, terör örgütüne ait hedefler büyük hassasiyetle belirlenerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla hedef alındı. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef, jetler, top ve ÇNRA atışlarıyla tam isabetle vuruldu - Çeşitli üs komutanlıklarından havalanan jetlerin görev aldığı harekata havadan erken ihbar ve kontrol uçakları eşlik etti, tanker uçakları havada hazır bekledi, harekatta İHA ve SİHA'lar da görev aldı.

OYNAT 00:56 Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Terör hedefleri yoğun roketatar Koral ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor. BiP'te paylaş

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