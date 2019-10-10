Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün: Resulayn'dan dumanlar yükseliyor
Türkiye'nin güney sınırında PKK'lı teröristlerce oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde obüs atışlarıyla vurulan Resulayn'dan dumanlar yükseliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor.
DUMANLAR YÜKSELİYOR
Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.
Harekat kapsamında, terör örgütüne ait hedefler büyük hassasiyetle belirlenerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla hedef alındı. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef, jetler, top ve ÇNRA atışlarıyla tam isabetle vuruldu - Çeşitli üs komutanlıklarından havalanan jetlerin görev aldığı harekata havadan erken ihbar ve kontrol uçakları eşlik etti, tanker uçakları havada hazır bekledi, harekatta İHA ve SİHA'lar da görev aldı.