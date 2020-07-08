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Dünya Hafter militanları Libyanın petrol zenginliğine darbe vurdu 6,5 milyar dolarlık zarar var
ORTADOĞU

Hafter militanları Libya'nın petrol zenginliğine darbe vurdu: 6,5 milyar dolarlık zarar var!

Libya'da petrol bölgelerini elinde tutan darbeci Hafter güçlerinin petrol üretimi konusunda uyguladığı kesinti nedeniyle ülke 6.5 milyar dolar zarar etti. Ülkede 200'den fazla petrol kuyusu çalışamaz hale gelirken, burada üretimi yeniden sağlamanın maliyeti 100 milyon doları aşacak.

Haber Merkezi AA
Libya dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri.
Libya dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı grupların başlattığı petrol üretim kesintisinde toplam zararın 6,5 milyar doları geçtiği ve petrol üretiminin yarı yarıya düşebileceği uyarısı yapıldı.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) yapılan yazılı açıklamada, Hafter yanlısı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grubun ocak ayında başlattığı yasa dışı petrol üretim kesintisi nedeniyle imalat kapasitesinin yarı yarıya düşebileceği ifade edildi.

PETROL ÜRETİMİ 650 BİN VARİLE GERİLEYECEK

Ülkenin bu yıl başında günlük ortalama 1,22 milyon varil petrol üretim seviyesine ulaştığını ve 2024'e kadar günlük 2,1 milyon varil petrol çıkarmayı hedeflediğini paylaşan NOC, petrol üretiminin başlamadığı ve hükümetin mali sıkıntılar gerekçesiyle kesintiden doğan sorunları gidermek için yeterli bütçeyi sağlamadığı mevcut durumda petrol üretiminin 2022'de 650 bin varile gerileyeceğini tahmin ettiklerini aktardı.

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"KUYULARDAKİ ZARAR ASLA TAMİR EDİLEMEYECEK"

Açıklamada ifadelerine yer verilen NOC Genel Müdürü Mustafa Sanallah, söz konusu kesintiyi "Libya halkına karşı tarihi bir suç" şeklinde nitelendirirken, "kuyulardaki zararın kalıcı olduğunu ve asla tamir edilemeyeceğini" belirtti.

Üretim yapan petrol kuyularında aniden kapatılmaları nedeniyle mekanik, yapısal, kimyasal, hatta biyokimyasal değişiklikler yaşanacağını kaydeden Sanallah, söz konusu değişiklikler sonucu içlerinde su oluşacak petrol kuyularının öleceğini aktardı.

LİBYA'DA PETROL KUYULARI KAPANIYOR!

Sanallah, "kuyulardaki petrol, yoğuşuk madde, su gibi sıvıların bir denge halinde beklerken karışabileceğini ve bu noktadan petrol çıkartılmasını engelleyebileceğini" belirterek, "Sara petrol sahasında su oluşmaya başladığını ve kuyunun üretkenliğini azaltabileceğini öngördüklerini, bazı kuyuların ise tamamiyle kapatılmak zorunda kalınacağını" paylaştı.

Açıklamada, bazı kuyularda bakteri oranının yükseleceği ve bunun da sülfür artışına yol açacağı kaydedilirken, bu durumun "Libya petrolünü değerli kılan sülfür azlığı özelliğinin yitirilmesi ve ülke petrolünün değerini kaybetmesi anlamına geleceği" uyarısı yapıldı.

  • Sanallah, petrol kesintisi nedeniyle 6,5 milyar doları aşan ekonomik kaybın yanı sıra 160 ila 260 petrol kuyusunda 50 ile 100 milyon dolar arasında maliyet gerektiren bakım çalışmaları yapılması gerektiğine işaret etti.

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Ülkedeki 6 bin 760 kilometre boyunca uzanan ana petrol boru hattının yanı sıra yüzeyde bulunan ekipmandaki bakım masraflarının yüksek maliyetli olduğu ve gelirleri azalan hükümetin bu yıl NOC'nin talep ettiği bütçenin sadece dörtte birini sağladığı aktarıldı.

NOC, üretim kesintisinin uzun vadede sorunları daha da kötüleştirdiğini, petrol üretimine bir an önce başlamanın hayati önem taşıdığını ve "bazı Libyalıların dış ülkelerin çıkarlarına hizmet eden bu sabotaja katılmasının utanç verici olduğunu" vurguladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması, ülkeyi bugüne kadar milyarlarca dolar zarara uğrattı.

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