Hamas: İsrail ile yaptığımız ateşkes için bir süre belirlenmedi

Hamas yöneticilerinden Husam Bedran, Filistin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin verdiği mülakatta, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese işaret ederek, "Ateşkes anlaşmasının uzun veya kısa diye belirlenmiş bir süresi yok" dedi.

Bedran, uzun soluklu bir ateşkes ya da başka bir duruma dair tüm düşüncelerin ulusal düzeyde ayrıntılı şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

DÜNYA Gazze'de ateşkes başladı

Heniyye, Kahire'ye gidiyor

Bedran, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Mısır'ın başkenti Kahire ziyaretine ilişkin şu an teknik düzenlemelerin yapıldığını, ziyaret tarihinin ise henüz netleşmediğini aktardı.

Hamas yöneticisi, Heniyye'nin Kahire ziyaretinde ateşkesin güçlendirilmesi ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların yansımalarının yanı sıra Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi dosyalarının da gündemde olacağını belirtti.

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"Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu herkes bilmeli"

Kudüs dosyasının Hamas için özel bir önemi olduğunun altını çizen Bedran, "Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu ve aşılmasının mümkün olmadığını herkes bilmeli" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin geleceğine ilişkin özel şartları olduğunu ifade eden Bedran, "özellikle işgal güçlerinin bu saldırgan davranışları gölgesinde kimsenin gelecekle ilgili bir garantisinin bulunmadığını" vurguladı.

Gazze'de çatışmanın alevlenmesinin temelde İsrail'in icraatlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyen Bedran, "Fakat yeni bir tırmanış için henüz vakit erken" dedi.

OYNAT 00:27 Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

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"Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılması halkımızın hakkıdır"

Bedran, Kahire'deki temel tartışma konularından birinin de 15 yıldır İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nin yeniden imarı olacağını belirtti.

"Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılması halkımızın hakkıdır" diyen Bedran, hiç kimsenin bu konuyu siyasi ya da şahsi çıkarlarıyla irtibatlandırmaya hakkı olmadığını vurguladı.

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Bedran, "Altyapının tarumar edilmesine, sivil yerleşimlerin ve kentteki yüksek binaların yıkılmasına neden olan işgal güçlerinin imar konusuna müdahale etmeye ya da şartlar getirmeye hakkı yok" diye konuştu.

Hamas, Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı bir "takas" istiyor

Hamas'ın İsrailli esirler konusunu ateşkes ya da yeniden imara ilişkin konulardaki siyasi görüşmelerle irtibatlandırdığına ilişkin söylemlerin doğru olmadığını kaydeden Bedran, "Bu dosya kendi başına bağımsız ve tüm siyasi meseleler ya da alandaki çatışmalardan ayrı bir konu" dedi.

İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinli bulunduğunu hatırlatan Bedran, "Esirlerimizin İsrail hapishanelerinden kurtarılmaya hakları vardır. Dolayısıyla bu dosyanın son bulmasının bedeli de bilindiği üzere Filistinli esirlerin işgal hapishanelerinden çıkmasına götürecek bir takastır" yorumunu yaptı.

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OYNAT 02:12 Bakan Çavuşoğlu BM toplantısında dünyaya seslendi: Zulüm karşısında asla susmayacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen 'Filistin' oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıları karşısında BM'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade ederek, 'Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz bu zulüm karşısında susmayacağız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Filistin'de ulusal birlik

Heniyye'nin Kahire gündeminde Filistinli gruplarla "ulusal birlik" konusunun da yer alacağına işaret eden Bedran, "Hamas'a göre bu konu, stratejik ve değişmez bir metottur" dedi.

Bedran, Filistin ulusal söyleminin "Halk işgal altında yaşamaktadır ve bundan kurtulmak için elindeki tüm üslup ve şekillerle direniş göstermeye hakkı vardır" temeli üzerine birleştirilmesini istedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

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