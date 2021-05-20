Dünya Ateşkes kararının ardından İsrail karıştı Siyasetçilerden Netanyahuya suçlama
ORTADOĞU

Ateşkes kararının ardından İsrail karıştı: Siyasetçilerden Netanyahu'ya suçlama

İsrail’in ateşkes kararı alması ülkede infiale yol açtı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı görüşe sahip kişiler de dahil olmak üzere birçok siyasetçi, Hamas ile ateşkes imzalanmasını “yeni bir başarısızlık” olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ateşkes kararının ardından İsrail karıştı: Siyasetçilerden Netanyahuya suçlama
Binyamin Netanyahu

Ramazan ayından bu yana Filistinli sivillere yönelik saldırılarda bulunan ve 65’i çocuk 232 kişiyi şehit eden işgalci İsrail kuvvetleri geri adım attı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirdi.

Söz konusu gelişme dünya kamuoyunda büyük dikkat çekerken İsrail’de ise gerilime neden oldu.

İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı
DÜNYA
İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

Netanyahu'yu tefe koydular: Yeni bir başarısızlık

İsrail medyasından Times of Israel’de yer alan habere göre, Netanyahu'ya yakın siyasi isimler de dahil olmak üzere bazı sağcı milletvekilleri, Hamas ile ateşkes imzalanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Vekiller "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Filistin Direniş Örgütü Hamas’a taviz verilmesi halinde bunun bedelinin ilerde ödeneceğini söyledi.

Muhalefet partisi İsrail Evimiz’in lideri Avigdor Liberman, söz konusu karar nedeniyle Netanyahu’ya sert eleştirilerde bulundu.

Ateşkesi, “Netanyahu’nun yeni bir başarısızlığı” olarak nitelendiren Liberman, “Hamas, İsrail'i tehdit edecek duruma geldiyse bu Netanyahu'nun suçu. Ateşkes, Hamas'ı daha da güçlendirebilir.” ifadelerini kullandı.

İsrail topçuları Gazze'deki plastik depolarını vurdu
OYNAT 00:44
İsrail topçuları Gazze'deki plastik depolarını vurdu
İşgalci İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan plastik depo alanları hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

Bakan Çavuşoğlu BM toplantısında dünyaya seslendi: Zulüm karşısında asla susmayacağız
OYNAT 02:12
Bakan Çavuşoğlu BM toplantısında dünyaya seslendi: Zulüm karşısında asla susmayacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen 'Filistin' oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıları karşısında BM'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade ederek, 'Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz bu zulüm karşısında susmayacağız.' ifadelerini kullandı.

İsrailli Büyükelçi Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti
DÜNYA
İsrailli Büyükelçi Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti
Abone Ol Google News
Giresun sahilinde korkutan anlar!

Giresun sahilinde korkutan anlar!

​Azerbaycan'a ait askeri helikopter sahile iniş yaptı.
Tam 50 kilo

Tam 50 kilo

Okul duvarı kırıldı, içinden çıktı.
Bir gün arayla ikinci saldırı girişimi

Diyarbakır'ın ardından Batman'da maket uçak kullandılar.

11 milyon TL'lik<br>acil yardım desteği

11 milyon TL'lik
acil yardım desteği

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

Erol Bulut imzayı attı

Erol Bulut imzayı attı

​F.Bahçe'den gönderilmişti, yeniden Süper Lig'de.

Bakanlık güzel haberin tablosunu paylaştı.

​Bakan Koca ve Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı.

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.