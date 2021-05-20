Ateşkes kararının ardından İsrail karıştı: Siyasetçilerden Netanyahu'ya suçlama

Ramazan ayından bu yana Filistinli sivillere yönelik saldırılarda bulunan ve 65’i çocuk 232 kişiyi şehit eden işgalci İsrail kuvvetleri geri adım attı.
İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirdi.
Söz konusu gelişme dünya kamuoyunda büyük dikkat çekerken İsrail’de ise gerilime neden oldu.
Netanyahu'yu tefe koydular: Yeni bir başarısızlık
İsrail medyasından Times of Israel’de yer alan habere göre, Netanyahu'ya yakın siyasi isimler de dahil olmak üzere bazı sağcı milletvekilleri, Hamas ile ateşkes imzalanmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Vekiller "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Filistin Direniş Örgütü Hamas’a taviz verilmesi halinde bunun bedelinin ilerde ödeneceğini söyledi.
Muhalefet partisi İsrail Evimiz’in lideri Avigdor Liberman, söz konusu karar nedeniyle Netanyahu’ya sert eleştirilerde bulundu.
Ateşkesi, “Netanyahu’nun yeni bir başarısızlığı” olarak nitelendiren Liberman, “Hamas, İsrail'i tehdit edecek duruma geldiyse bu Netanyahu'nun suçu. Ateşkes, Hamas'ı daha da güçlendirebilir.” ifadelerini kullandı.