Ateşkes kararının ardından İsrail karıştı: Siyasetçilerden Netanyahu'ya suçlama

Ramazan ayından bu yana Filistinli sivillere yönelik saldırılarda bulunan ve 65’i çocuk 232 kişiyi şehit eden işgalci İsrail kuvvetleri geri adım attı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirdi.

Söz konusu gelişme dünya kamuoyunda büyük dikkat çekerken İsrail’de ise gerilime neden oldu.

DÜNYA İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

Netanyahu'yu tefe koydular: Yeni bir başarısızlık

İsrail medyasından Times of Israel’de yer alan habere göre, Netanyahu'ya yakın siyasi isimler de dahil olmak üzere bazı sağcı milletvekilleri, Hamas ile ateşkes imzalanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Vekiller "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Filistin Direniş Örgütü Hamas’a taviz verilmesi halinde bunun bedelinin ilerde ödeneceğini söyledi.

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Muhalefet partisi İsrail Evimiz’in lideri Avigdor Liberman, söz konusu karar nedeniyle Netanyahu’ya sert eleştirilerde bulundu.

Ateşkesi, “Netanyahu’nun yeni bir başarısızlığı” olarak nitelendiren Liberman, “Hamas, İsrail'i tehdit edecek duruma geldiyse bu Netanyahu'nun suçu. Ateşkes, Hamas'ı daha da güçlendirebilir.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:44 İsrail topçuları Gazze'deki plastik depolarını vurdu İşgalci İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan plastik depo alanları hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:12 Bakan Çavuşoğlu BM toplantısında dünyaya seslendi: Zulüm karşısında asla susmayacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen 'Filistin' oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıları karşısında BM'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade ederek, 'Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz bu zulüm karşısında susmayacağız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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