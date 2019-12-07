Hamas lideri Heniyye Türkiye'yi de kapsayan yurt dışı turuna çıkıyor Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar, Türkiye ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi ziyaret edecek. Kaynaklar, Heniyye'nin yurt dışı ziyaretinin birkaç ay süreceğini kaydetti.

Haber Merkezi 07 Aralık 2019, 15:28 Son Güncelleme: 07 Aralık 2019, 15:29 AA