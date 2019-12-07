Dünya Filistin yönetimi Gazzede Amerikan Sahra Hastanesi kurulmasına karşı çıkıyor
ORTADOĞU

Filistin yönetimi Gazze'de Amerikan Sahra Hastanesi kurulmasına karşı çıkıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de Amerikan Sahra Hastanesi kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Abbas, El-Halil kentinde İsrail'in kurmaya çalıştığı yeni gayrimeşru yerleşimler ve kolonilere dair ise "Bu susulması mümkün olmayan bir konudur, bu türden durumların uygulanması sürdürülecek olursa, İsrail ve ABD ile aramızda anlaştığımız yazılı tüm anlaşmalar iptal edilecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.

Abbas, Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Toplantısı'nda, Gazze'de kurulmasına başlanan Amerikan Sahra Hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastanenin kurulmasına izin verilmeyeceğini dile getiren Mahmud Abbas "Bu türden icraatlar, Yüzyılın Anlaşması'nın parça parça uygulamaya girdiğini ispatlıyor." dedi.

Mahmud Abbas.

Abbas, El-Halil kentinde İsrail'in kurmaya çalıştığı yeni gayrimeşru yerleşimler ve kolonilere dair ise "Bu susulması mümkün olmayan bir konudur, bu türden durumların uygulanması sürdürülecek olursa, İsrail ve ABD ile aramızda anlaştığımız yazılı tüm anlaşmalar iptal edilecektir." ifadelerini kullandı.

  • Amerikan Sahra Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ile sınır bölgesi üzerinde kurulmak isteniyor. ABD'den "Friend Ships" adlı bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla yürütülen proje, Gazze'deki direniş grupları ile Mısır ve İsrail arasında gerçekleşen güvenlik mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilmek isteniyor.

Ramallah'ın karşı çıktığı söz konusu hastaneye, Gazze'deki başta Hamas olmak üzere direniş hareketleri ise olumlu bakıyor. Sağlık alanında büyük sorunlar yaşayan Gazze'de Hamas ve çeşitli direniş hareketleri, çalışmanın insani yardım amaçlı olduğunu ve konunun bir güvenlik sorunu oluşturmayacağını savunuyor.

ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde 'iki devletli çözüme' destek tasarısı
DÜNYA
ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde 'iki devletli çözüme' destek tasarısı
Kalemini kırarız!

Kalemini kırarız!

​Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Onun için seve seve ölürüm

Onun için seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
42 bin araç içingeri sayım

42 bin araç için
geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.
Tıp dünyasında<br>yeni bir gelişme

Tıp dünyasında
yeni bir gelişme

​Ölen kişinin kalbini 'diriltip' başka bir hastaya naklettiler.
'Pazarlamacılar' yakalandı

'Pazarlamacılar' yakalandı

FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon düzenlendi.
Men cezası <br>gelebilir

Men cezası
gelebilir

Başkan Çebi, Beşiktaş'taki kara tabloyu açıkladı.
Yarından itibaren yeniden başlıyor

Yarından itibaren yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeyi verdi.
Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

​Resmi Gazete'de yayımlandı, işte yeni vergi düzenlemeleri...
El konulmadı<br>kendimiz devrettik

El konulmadı
kendimiz devrettik

Ankara'daki dev AVM'nin sahiplerinden açıklama.
13 ton balığa<br>el konuldu

13 ton balığa
el konuldu

İstanbul'da avlanan balıkçılar denetlendi.
Milyonları<br>ilgilendiren karar

Milyonları
ilgilendiren karar

Ayıplı ürün yıllar geçse de değiştirilebilecek.
20 ile yağış uyarısı

20 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İki katından<br>yüzde 50 indirim

İki katından
yüzde 50 indirim

​Yeni yıla sayılı günler kala indirim uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.