ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde 'iki devletli çözüme' destek tasarısı

Demokratların kontrolündeki meclisten geçen söz konusu tasarının, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olmadığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşılık olarak değerlendirildi.

Tasarıda, “İsrail devletinin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak hayatta kalmasını ve Filistin halkının kendilerine ait bir devlet taleplerini sadece iki devletli bir çözüm sağlayabilir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ABD'nin İsrail'in topraklarını genişletme girişimine, Filistin'e ait topraklarda yerleşim birimleri kurmasına ve İsrail ile müzakere edilmeden Filistin devletinin statü kazanma çabalarına yönelik karşı tutumuna vurgu yapılan tasarıda, Trump'a İsrail'in Batı Şeria ve Golan tepelerindeki yayılmacı politikasına verdiği destek sebebiyle tepki gösterildi.

"Seslerimiz kısılmaz, daha da yükselir."

Oylama sonrasında tasarıya ilişkin açıklama yapan Lowenthal, şunları söyledi:

"Bizler İsrail'in güvenliğinden asla ödün vermeyeceğiz ama Filistin halkının onur ve adalet isteğine de sırtımızı dönmeyeceğiz. Bazıları Kongrenin neden şu an bu şekilde tepki gösterdiğini sorgulayabilir. Onlara şu cevabı veriyorum; Barış fikrinden uzaklaşıldığında, seslerimiz kısılmaz, daha da yükselir."

Müslüman vekillerden destek yok

Öte yandan, Müslüman Temsilciler Meclisi Vekili Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Minnesota vekili Ilhan Omar'ın söz konusu tasarıya destek vermemesi dikkati çekti.

Vekil Tlaib, söz konusu tasarının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun iki devletli çözümü hiçe sayan adımlarını görmezden geldiğini ve bu gerekçeyle destek vermediğini belirtti.

Tasarıda yer alan bir maddede İsrail'e 38 milyar dolarlık askeri yardım yapılmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Omar ise bu maddenin ABD'nin bölgede barışı ve istikrarı sağlama konusundaki çabalarını baltaladığını vurguladı.

Temsilciler Meclisinden geçmesiyle şimdi Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senatoya gidecek söz konusu tasarının Senatodan geçmesi beklenmiyor.