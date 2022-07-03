Hastaneye yatışlar arttıkça Fransa maskelere dönüşü tartışıyor

Koronavirüs salgını Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde artıyor ancak dünya genelindeki tahminlere göre Fransa'daki hastanelerde olağanüstü bir artış var.

Fransız hükümet sözcüsü Olivia Gregoire, kapalı mekanlarda faaliyetleri sınırlayan düzenlemeleri yeniden uygulamaya koyma planlarının olmadığını söyledi.

Gregoire çarşamba günü yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fransız halkı kısıtlamalardan bıktı. İnsanların sorumlu davranacağından eminiz."

Hükümet virüs kurallarının çoğunu kaldırdı ve yabancı turistler günlük yaşamlarına geri döndü fakat yerel yetkililer, bazı şehirlerde kapalı maske zorunluluğu da dahil olmak üzere yeni önlemler düşünmeye başladı.

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KORONAVİRÜS Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı