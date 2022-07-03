Dünya Hastaneye yatışlar arttıkça Fransa maskelere dönüşü tartışıyor
AVRUPA

Hastaneye yatışlar arttıkça Fransa maskelere dönüşü tartışıyor

Fransa'da koronavirüs ile ilgili hastaneye yatışlar son iki hafta içinde hızla yükseldi ve günde yaklaşık bin kovid hastası hastaneye kaldırıldı. Fransız yetkililer, insanları maskeleri kullanmaya geri dönmeye çağırdı ancak ziyaretçileri korkutacak kısıtlamaları yenilemekten vazgeçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hastaneye yatışlar arttıkça Fransa maskelere dönüşü tartışıyor
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Koronavirüs salgını Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde artıyor ancak dünya genelindeki tahminlere göre Fransa'daki hastanelerde olağanüstü bir artış var.

Fransız hükümet sözcüsü Olivia Gregoire, kapalı mekanlarda faaliyetleri sınırlayan düzenlemeleri yeniden uygulamaya koyma planlarının olmadığını söyledi.

Gregoire çarşamba günü yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fransız halkı kısıtlamalardan bıktı. İnsanların sorumlu davranacağından eminiz."

Hükümet virüs kurallarının çoğunu kaldırdı ve yabancı turistler günlük yaşamlarına geri döndü fakat yerel yetkililer, bazı şehirlerde kapalı maske zorunluluğu da dahil olmak üzere yeni önlemler düşünmeye başladı.

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