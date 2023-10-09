Havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını tek tek iptal ediyor

United Airlines, İsrail’den ABD’ye Cumartesi günü geç saatlerde ve Pazar günü erken saatlerde uçuş olması gerektiğini ancak "koşullar yeniden başlamaya izin verene kadar" hizmetleri askıya aldığını açıkladı. Delta Air Lines temsilcileri, gerekli program değişikliklerini yapmak için durumu izlediğini ve uçuşların bu haftaya iptal edildiğini söyledi. Çin ile İsrail arasında uçan tek Çinli havayolu olan Hainan Airlines, İsrail’deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Pazartesi günü Tel Aviv ile Şangay arasındaki uçuşları iptal etti. Bu havayollarının yanı sıra Çinli havayolu olan Hainan Airlines ve güneydeki teknoloji merkezi Shenzhen de uçuşlarını ileri tarihe erteleyeceğini söyledi.