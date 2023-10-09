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Dünya

Havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını tek tek iptal ediyor

Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı 7 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde başlattığı operasyon devam ederken çok sayıda uluslararası havayolu şirketi, Tel Aviv’e yönelik seferleri askıya aldıklarını açıkladı.

12:22 . 9/10/2023 Pazartesi
IHA
Arşiv

Arşiv

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı başlatılan “Aksa Tufanı Operasyonuna”, İsrail, “Demir Kılıçlar Operasyonu”yla karşılık vermişti. Saldırılarında can kaybı artmaya devam ederken el-Kassam Tugayları, İsrail Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Havalimanına saldırı henüz doğrulanmazken çok sayıda havayolu şirketi uçuşlarını durdurma kararı aldı. Havayolu şirketleri güvenlik koşulları normale dönene kadar uçuşların askıya alındığını açıkladı. ABD’li United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Air France uçuşlarını güvenlik sebebiyle askıya aldıklarını duyurdu.

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı

United Airlines, İsrail’den ABD’ye Cumartesi günü geç saatlerde ve Pazar günü erken saatlerde uçuş olması gerektiğini ancak "koşullar yeniden başlamaya izin verene kadar" hizmetleri askıya aldığını açıkladı. Delta Air Lines temsilcileri, gerekli program değişikliklerini yapmak için durumu izlediğini ve uçuşların bu haftaya iptal edildiğini söyledi. Çin ile İsrail arasında uçan tek Çinli havayolu olan Hainan Airlines, İsrail’deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Pazartesi günü Tel Aviv ile Şangay arasındaki uçuşları iptal etti. Bu havayollarının yanı sıra Çinli havayolu olan Hainan Airlines ve güneydeki teknoloji merkezi Shenzhen de uçuşlarını ileri tarihe erteleyeceğini söyledi.

Filistin’de can kaybı 493’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada can kaybının 493’e yükseldiği ve ölenlerin 91’inin çocuk, 61’inin ise kadın olduğu belirtildi. Saldırılarda yaralananların sayısının ise 2 bin 751’e yükseldiği kaydedildi. Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 700’e yükseldi.



#İsrail
#havayolu
#Tel aviv
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