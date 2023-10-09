İsrail şoktan çıkamadı

Filistinli direniş grubu Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları’nın cumartesi sabah erken saatlerde 7 farklı noktadan İsrail’e başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu”nun ardından 48 saat geçerken, savaşçıları ele geçirdikleri bölgelerden çıkarmayı başaramayan İsrail güvenlik birimleri, yeni takviyelerin de gelmesini engelleyemiyor. Uzmanların uzun yıllardır İsrail’in yaşadığı en büyük güvenlik ve istihbarat zafiyeti olarak nitelendirdiği operasyonla tamamen paralize olan İsrail ordusu kontrolü sağlayamadı. Kamufle olup sürekli olarak yer değiştirdikleri kaydedilen savaşçıların girdikleri çoğu noktayı ellerinde tutmalarının yanında yeni bölgeler de ele geçirdikleri belirtiliyor. Yeni ele geçirilen bölgelerle direnişçi gruplar, Batı Şeria’yla aralarında sadece 10 kilometre kaldığını kaydetti. Ülke içerisindeki ölü sayısının 700’e çıktığı İsrail, cevap olarak Gazze’deki sivil yerleşimlere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail kaynakları esir sayısının ise tahminlerin çok ötesinde olabileceğini söyledi. Olaylarda İsrail ordusu ve polisinden çok sayıda üst düzey ismin de öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan dün sabah saatlerinde Lübnan’daki Hizbullah mevzilerinden İsrail işgali altındaki bölgelere yönelik roket saldırısı çatışmanın genişleme ihtimalini ortaya çıkardı.

Mühimmat ve savaşçı takviyesi sürüyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamaya göre, Filistinli silahlı güçler cumartesi gece ve pazar sabah saatlerinde İsrail işgali altındaki bölgelere sızmaya devam etti. Grup, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be’eri, Yeted ve Kissufim’deki Filistinli silahlı unsurların mühimmat ve teçhizatla takviye edildiğini ve muharebe alanındaki savaşçıların yenileriyle değiştirildiği belirtildi.

Yeni yerler ele geçirildi

El Cezire, işgalci gücün Gazze sınırına yakın yerlerden çıkaramadığı Hamas savaşçılarının bazı bölgelerde yeniden organize olduğunu bildirirken, Kibutz Magen bölgesinin de ele geçirildiğini açıkladı. Dün öğle saatlerinde açıklama yapan Filistinli direnişçiler, yeni ele geçirilen topraklarla Gazze ve Batı Şeria’nın birleştirilmesine sadece 10 kilometre kaldığını savundu.

Hizbullah dahil oldu

Lübnan’da İran destekli güç Hizbullah da İsrail’in Lübnan sınırındaki bazı askeri noktalarına roket saldırısı düzenledi. İsrail ise bu saldırılara karşı Lübnan’ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri’ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtildi. Ayrıca İsrail basını, İsrail ordusunun kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında bulunan Safed kentinde Patriot Hava Savunma Sistemi’ni aktif hale getirip ateşlediğini kaydetti.

Ölü sayısı 700’ü geçti

Hamas savaşçıları işgal altındaki bölgelerde ilerlerken, ölü ve yaralı bilançosu da artmaya devam ediyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre ölü sayısı 700’e ulaşırken, yaralı sayısı 2 bin 150’yi aştı. Filistinli direnişçilerin sızma operasyonunda İsrail’de şu ana kadar görülmemiş düzeyde üst düzey asker de öldürüldü. İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca İsrail tugay komutanı Albay Jonathan Steinberg ve Rahat bölgesi polis şefi Giar Davidov da öldürülenlerin arasında yer aldı.

750 kayıp, Çok sayıda esir

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistinli savaşçıların şok baskınında esir alınan İsrailli asker ve sivil sayısının ise yüzden fazla olduğu ve Gazze’de güvenli bölgelere taşındıkları bildirildi. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, ellerinde 30 İsrailli esirin bulunduğunu, İsraillilerin sadece Filistinli tutuklularla takas edilebileceğini belirtti.

İsrail kabinesi karıştı

Yaşanan hezimet karşısında işgalci hükümetin Gazze’den düzenlenen saldırıları görüştüğü oturumda kabine üyeleri arasında tartışma çıktığı bildirildi. Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis, saldırıların önceden bilinememesine tepki göstererek “Bugün her vatandaş İsrail istihbaratına ne olduğunu soruyor” dedi. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli’nin de buna yanıt olarak “Sessiz olun” çağrısı yaptığı, başka bir bakanın da “Bize sessiz olmamızı söylemeyin!” şeklinde karşılık verdiği kaydedildi. İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ise Sağlık Bakanlığı’nın kendisine ambulansların merkeziyle ilgili bilgi vermediğini söyledi.

ABD uçak gemisi gönderdi

ABD, katliamlarına her zaman açık destek verdiği İsrail’i yine yalnız bırakmıyor. Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’e yardıma hazır olması amacıyla” İtalya civarında bulunan USS Gerald R. Ford taarruz grubu, Doğu Akdeniz’e gönderildi. Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’nin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar attığı bilgisi verildi.







