Hayaller de enkaz altında

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye saldırılarında en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı. Filistinli sanatçı Belal Khaled, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar için grafiti çizdi. Khaled sanatıyla yaşanan zorlukları anlatarak, haksızlıklara dil oldu. Khaled, enkaz altında yaşamını yitiren çocuklar ve onların yarım kalan hayallerine dikkat çekmek için Arapça “Gömülen hayaller” yazısı yazdı. Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde evlere düzenlediği saldırıda, en az 40 Filistinlinin öldürüldüğü, 100'ünün de yaralandığı belirtildi.