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Dünya

Hayaller de enkaz altında

Filistinli ressam Belal Khaled, Gazze’de hayatını kaybeden çocuklar ve yarım kalan hayallerini anlatmak için İsrail bombardımanında yıkılan bir binanın duvarına grafitti çizdi. Khaled, Arapça “Gömülen hayaller” yazarken bazı çocuklar ona yardım etti.

04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:56 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye saldırılarında en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı. Filistinli sanatçı Belal Khaled, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar için grafiti çizdi. Khaled sanatıyla yaşanan zorlukları anlatarak, haksızlıklara dil oldu. Khaled, enkaz altında yaşamını yitiren çocuklar ve onların yarım kalan hayallerine dikkat çekmek için Arapça “Gömülen hayaller” yazısı yazdı. Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde evlere düzenlediği saldırıda, en az 40 Filistinlinin öldürüldüğü, 100'ünün de yaralandığı belirtildi.

İİT bakanları ‘Filistin’ gündemiyle toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetimi'nin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları" temasıyla yarın İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında gazetecilere yönelik saldırıları ve dünya kamuoyuna yönelik dezenformasyon faaliyetleri ele alınacak.

YALAN HABER VE DEZENFORMASYON

İİT üyesi ülkelerin enformasyon bakanları, iletişim ve medyadan sorumlu kurum başkanlarının katılacağı toplantının açılışını İİT Enformasyon Bakanları Dönem Başkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha gerçekleştirecek. Toplantıda, Gazze'de 130 gazetecinin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarıyla kamuoyunu yanıltıcı, yalan haber ve dezenformasyon faaliyetleri görüşülecek.



#Gazze
#İsrail
#Soykırım
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