Gazzeli çocuklardan boş tabaklarla protesto: Ekmek bize hayal oldu

Gazze'de aylardır işgalci İsrail'in kuşatma ve bombardımanlarına maruz kalan çocuklar, insani yardımların da engellenmesi nedeniyle açlıktan ölmeye başladı. Tam bir kuşatma altındaki Gazze'nin kuzey bölgesinde ise durum daha korkunç. Yerel gazeteciler, yiyecek bulamayan insanların sokaklarda yığılıp kaldığını ifade ederken bölgede yaşayan çocuklar da, dün bir protesto eylemi düzenleyerek dünyaya seslerini duyurmaya çalıştı.

"Ekmek benim hayalim"

Bombardımanlar yüzünden harabeye dönen sokaklarda toplanan çocuklar, ellerindeki kaşıklarla boş tencereye vurarak bölgedeki kıtlığı protesto etti.

Çocuklar, yiyecek taleplerini dillendiren sloganlar atarken ellerinde "Ekmek benim hayalim oldu", "Açlık kafirdir" ve "Yiyecek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

"Artık güvercin yiyoruz"

Protesto yürüyüşüne katılan çocuklardan Ömer el-Şembari, dünyaya seslerini duyurmak istediklerini söylerken 10 yaşındaki bir diğer çocuk Ayat Aşur ise "Açlıktan ölüyoruz. Yiyecek bir şey yok. Artık güvercin yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gazze Hükümeti Basın Müdürü İsmail el-Sevabite, önceki gün el-Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları öncesi günlük 700 TIR'ı aşkın malzemenin girdiği Gazze geneline 11 gündür yalnızca 9 yardım TIR'ının giriş yapabildiğini söyledi.

13 bini aşkın çocuk öldü

Gazze'de, 2.2 milyon sivil 7 Ekim'den beri işgalci İsrail ordusunun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor. İşgal güçleri, bu süreçte düzenlediği bombardımanda yaklaşık 13 bini çocuk olmak

üzere 29 bin 313 sivil yaşamını yitirdi.







