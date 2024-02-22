İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz: Esir takasıyla ilgili yeni bir anlaşma girişimleri var

Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, basın toplantısıyla konuya ilişkin açıklama yaptı.
Kabine Üyesi Gantz, "Bugünlerde (esir takasıyla ilgili) yeni bir anlaşma yapılması yönünde girişimler var ve ilerleme ihtimaline işaret eden ilk işaretler var. Yol aramaktan vazgeçmeyeceğiz. (Gazze'de tutuklu bulunan İsrailli esirlerden oluşan) Kız ve erkek çocukların evlerine dönmesi için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız.” diye konuştu.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, bölgenin yerinden edilmiş Filistinlilerden boşaltılmasının ardından saldırılara başlayacaklarını belirten Gantz, "Refah'ı temizlemenin önemi orada faaliyet gösteren Hamas güçlerini vurabilme yeteneğinde ve Gazze Şeridi'ni silahsızlandırma ihtiyacında yatıyor." dedi.
Bugün parlamentoda tek taraflı Filistin devletinin ilanına karşı çıkan bir karara büyük çoğunlukla oy verdiklerini dile getiren Gantz, "7 Ekim'den sonra teröre (Filistin devletine) bu kadar destek verilmesi yanlış olur. Siyasi çözümlerin doğrudan yapılması gerekiyor, aksi takdirde sürdürülebilir olmaz.” ifadesini kullandı.
Gantz, İsrail'in, gelecekteki her durumda Gazze Şeridi'nin tamamında üstünlüğünü ve güvenlik operasyonları yürütme kabiliyetini koruyacağını, görevlerinin sivil kontrolün dışında yüzde 100 güvenlik kontrolünü sağlamak olduğunu ifade etti.
Gantz, "İran'la mücadelede ılımlı ekseni güçlendirmek, Filistinlilerin Gazze'de yeni bir yönetim sistemi oluşturmasına yardımcı olacak bölgesel yönetimi kurmak ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dostlarımızın yaptığı gibi, yatırımların okul müfredatının değişmesine de yönlendirilmesini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.
Gantz, ramazan boyunca mümkün olan en fazla sayıda kişinin Mescid-i Aksa'ya girişini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.