Dünya Hayallerini yıkamadılar
ORTADOĞU

Hayallerini yıkamadılar

İsrail’in Kasım 2019’da Gazze’ye düzenlediği saldırılarda evlendikten sonra yaşayacağı ev yıkılan Filistinli genç Muhammed Zurub, düğün tarihini ertelemeyerek İsrail’in hayallerini de yıkmasına izin vermedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Zurub ve eşi
Muhammed Zurub ve eşi

27 yaşındaki genç ve ailesi yaşadıkları acılara rağmen evlerinin enkazında sevenlerine mutluluk pozları verdi. Düğünün diğer düğünlerden farksız olması için davetliler ve düğün sahipleri ellerinden geleni yaptı. Damat Zurub, “10 yıldır babamla birlikte dairemi yapmaya çalışıyordum. Tam bitirdim derken İsrail uçaklarının attığı bombalarla evimiz yıkıldı. İsrail evimi yıktı ama hayallerimi yıkamadı” dedi. Zurub tüm dünyaya “bombardıman, abluka, yıkım, sevincimize engel olamayacak” mesajı vermek istedi.

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