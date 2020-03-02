Filistin tarihine ışık tutuldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Filistin Araştırmaları İmar ve Dayanışma Derneği (Filistin Platformu) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun girişimleriyle hazırlanan “Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası (1516-1917)” adlı kitab tanıtıldı. İTO yayınları arasında çıkan kitap üç dilde hazırlandı. Filistin bölgesinin Osmanlı dönemindeki yerleşim yerleri, isimleri ve sayılarının ele alındığı kitap belgeler ışığında bir döneme ışık tutuyor.

Kitabı hazırlayan Zekeriya Kurşun, 401 yıllık haritalarla Filistin topraklarının tarihini gün yüzüne çıkardıklarını söylüyor.

HARİTA ÇİZEN SINIRLARI DA ÇİZER

Kitabı, Abdülkadir Steih ve Ali İhsan Aydın ile birlikte hazırlayan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, eserin Osmanlı Devleti’nin Filistin’deki 400 yıllık hakimiyetine doğrudan ışık tuttuğunu dile getirdi. 16. yüzyılda haritacılığımızın güçlü olduğuna dikkat çeken Kurşun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha sonra haritacılığımız büyük ölçüde zayıfladı. Bununla birlikte aslında Osmanlı’nın büyük sistemi de zayıfladı. O yüzden sloganımız şu olmalı: ‘Harita çizen veya çizebilen sınırları da çizer.’ Osmanlı devletinin toprakları üzerinde iddiaları olanlar, sürekli harita yarıştırmışlardır. Bir noktada masaya oturduklarında herkes kendi haritasını ortaya koymuştur. Filistin meselesi maalesef bu konuda en zayıf ve en kenarda kalan bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. Haritalardan yoksun bırakılmış hatta hafızalardan silinmek istenmiştir. Dolayısıyla bu kitabın yazılmasının, haritaların bir araya getirilmesinin ve aynı zamanda Osmanlı dönemi mekanlarının tespit edilmesinin ana sebebi Filistin hafızamızı tazelemek, dünyaya bir zamanlar burada bir Filistin olduğunu anlatmak .”

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YAKTINIZ, YIKTINIZ, YOK ETTİNİZ

Bu haritalar üzerinden aynı zamanda mülkiyetleri de tespit edeceklerini dile getiren Kurşun, sözlerine şöyle devam etti:

“1948 öncesi Filistin coğrafyasına ya da Osmanlı dönemine baktığımızda Kudüs, Gazze, Nablus, Beytullahim ve diğer bölgelerin adını okurken şimdi Filistin haritaları diye bize servis edilen yerlerde karşımıza İbranice isimler çıkıyor. Bu yerleşim yerleri ismiyle Filistinlileri masaya oturtmak istiyorlar. İşte biz şunu diyeceğiz. Bu yerleşim belgelerinden önce başka isimler de vardı. Siz onları yaktınız, yıktınız, yok ettiniz hatta adlarını tarihten çıkardınız. Eski adıyla değil şimdiki İbranice adıyla bunu sunuyorsunuz. Hakikat budur diyebilmek için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyordu ve gayretler bunun için birleştirildi. Bu çalışmanın, uluslararası görüşmelere ve mülkiyet hukuku arayanlara rehberlik edeceği gibi akademik çalışmalara da öncülük edeceğine inanıyoruz.”

Harita demek tapu demek

Kitabı hazırlayan Zekeriya Kurşun, 401 yıllık haritalarla Filistin topraklarının tarihini gün yüzüne çıkardıklarını söylüyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ise bu kitapla amaçlananın Filistin çekişmesinin hakça sona ermesine yardımcı olacak belgeleri gün yüzüne çıkarmak olduğunu ifade etti. Eren, “1917’ye dek çizilmiş muhtelif haritalarla, gerek tarih araştırmacılarına gerekse konunun ilgililerine rehberlik ediyor. Çalışma ile günümüz Filistin sınırlarının ötesindeki Osmanlı Filistini coğrafyasında sancak, kaza, nahiye ve benzeri yer isimleri tespit edilerek, tahrir defterleri ve Suriye Salnamesi incelenerek listeler halinde sunuluyor” ifadelerini kullandı. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da “Filistin’in sadece yerleşim yerleriyle değil, tarihsel haritalarıyla da zihnimize nakşedilmesini önemsiyoruz. Çünkü, harita aynı zamanda tapu senedi demek. Bu eser ile aynı zamanda Ortadoğu ve dünya barışının tesisi için adaletli bir çözüme kavuşturulması gereken Filistin sorununun hâlline de ilmî bir katkı sunmuş oluyoruz” dedi.