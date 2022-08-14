Dünya Henry Kissingerdan ABD yönetimine sert tepki Kendi hataları yüzünden savaşın eşiğine geldi
AMERİKA

Henry Kissinger'dan ABD yönetimine sert tepki: Kendi hataları yüzünden savaşın eşiğine geldi

ABD'nin dış politikasının belirlenmesinde bir dönem önemli rol oynayan ve ABD destekli darbelerin arkasındaki adam olarak bilinen eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'dan Washington yönetimine tepki geldi. ABD yönetiminin kısmen kendi hatalarından dolayı savaşın eşiğine geldiğini belirten 99 yaşındaki eski diplomat, Ukrayna için çözümün ise Kırım'ın ve Donbass'ın bir bölümünün Rusya'ya bırakılması olduğunu söyledi.

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Henry Kissingerdan ABD yönetimine sert tepki: Kendi hataları yüzünden savaşın eşiğine geldi
Henry Kissinger

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuştu. ABD'nin kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin'le savaş eşiğine geldiğini söyleyen 99 yaşındaki eski diplomat, "Nasıl biteceği veya nereye varması gerektiği konusunda hiçbir fikre sahip olmadan, kısmen kendi ellerimizle oluşturduğumuz sorunlardan dolayı Rusya ve Çin'le savaş eşiğine geldik" ifadelerini kullandı.

  • Yapılacak tek şeyin, gerilimi daha fazla tırmandırmadan seçenekler yaratmak olduğunu söyleyen Kissenger, bunun için bir amacın olması gerektiğini kaydetti.

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"UKRAYNA RUSYA'YA TOPRAK VERMELİ"

Eskiden, NATO üyesi olmayan ve tarafsızlık politikası uygulayan Finlandiya'nın, Ukrayna için en iyi model olacağı görüşünü hatırlatan Kissenger, bu bakış açısının günümüzde değiştiğini kaydederek, Rusya'nın eylemleri yüzünden, "resmi olsun ya da olmasın, Ukrayna'nın savaş sonrası NATO üyesi olarak görülmesi gerektiğini" savundu.

Kissinger, Ukrayna için çözümün ise; Kırım'ın ve Donbass'ın bir bölümünün Rusya'ya bırakılması olduğunu belirtti.

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"TAYVAN MESELESİNDE DİKKATLİ OLUNMALI"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini de değerlendiren Kissinger; Tayvan meselesinde ABD'nin dikkatli olması gerektiğini belirterek, 50 yıldır süren barış politikasının sürdürülmesi tavsiyesinde bulundu.

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