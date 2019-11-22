Henry Kissinger Pekin’de uyardı

ABD Başkanı Donald Trump’a da oldukça yakın bir isim olan Kissinger, Forumdaki konuşmasında, ABD ve Çin’in “Soğuk Savaş’ın eşiğinde” olduğunu savundu ve eğer gerilim sınırlandırılamazsa, sonuçlarının Birinci Dünya Savaşı’ndan daha ağır olacağı uyarısında bulundu. İki ülkenin önündeki ortak meselenin, çatışmalardan kaçınmak için geleceğe yönelik ortak kararlılık ortaya koyulması olduğuna dikkat çeken Kissinger, “Bunun için hâlâ çok geç değil.” değerlendirmesini yaptı.

Henry Kissinger

DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLER

Çin ve ABD'nin günümüzde Soğuk Savaş'ın ötesinde etkiye sahip olduğunu belirten Kissinger, iki tarafın uzatılmış bir ticaret savaşına girişmesi durumunda, "Dünyanın herhangi bir yerinde birbirinin ayağına basmak durumunda kalacağının farkında olması" gerektiğini belirtti. Kissinger, iki ülke arasındaki olası bir çatışmanın, dünyaya felaket niteliğinde sonuçlar getirebileceğini kaydetti. Kissinger iki ülke arasında yürütülen ticari müzakerelerin siyasi müzakereler için de bir kapı aralayabileceğini de belirtti.