Kissinger’dan Kiev’e çağrı: Rusya’ya toprak ver

ABD’li diplomat Henry Kissinger, Ukrayna’nın barış anlaşması yapabilmek için Rusya’ya toprak vermesi gerektiğini söyledi. İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Kissinger, Kiev’in “içinden çıkılamayacak gerilimlerle” karşı karşıya kalmadan önce müzakerelere başlaması gerektiğini kaydetti. Eski ABD Dışişleri Bakanı, Batı’nın Rusya’yı ezici bir yenilgiye uğratmaya çalışmayı bırakması gerektiğini söyledi ve Ukrayna’ya “topraklarının bir kısmından vazgeçmesi” önerisinde bulundu.

DÜNYA Dünyayı karıştıran adam