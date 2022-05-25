Dünya Kissingerdan Kieve çağrı Rusyaya toprak ver
AMERİKA

Kissinger’dan Kiev’e çağrı: Rusya’ya toprak ver

ABD’li diplomat Henry Kissinger, Ukrayna’nın barış anlaşması yapabilmek için Rusya’ya toprak vermesi gerektiğini söyledi

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Dış Haberler Yeni Şafak
Kissinger’dan Kiev’e çağrı: Rusya’ya toprak ver
Henry Kissinger

ABD’li diplomat Henry Kissinger, Ukrayna’nın barış anlaşması yapabilmek için Rusya’ya toprak vermesi gerektiğini söyledi. İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Kissinger, Kiev’in “içinden çıkılamayacak gerilimlerle” karşı karşıya kalmadan önce müzakerelere başlaması gerektiğini kaydetti. Eski ABD Dışişleri Bakanı, Batı’nın Rusya’yı ezici bir yenilgiye uğratmaya çalışmayı bırakması gerektiğini söyledi ve Ukrayna’ya “topraklarının bir kısmından vazgeçmesi” önerisinde bulundu.

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