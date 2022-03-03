Hillary Clinton’ın Rusya-Ukrayna savaşı için skandal öneri: Suriye modeli devreye sokulacak

Rusya Ukrayna savaşında birinci hafta geride kaldı. Şiddetli çatışmalarda 8. günde de karşılıklı kayıplar yaşanırken Ukraynalı yetkililer şimdiye dek 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna sokaklarında büyük Rus konvoylarının ilerleyişi sürerken, Ukrayna yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor.

UKRAYNA'YA 'EL KAİDE' ÖNERİSİ

Ukrayna ordusuna silah desteği sağlayan Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalıların sayısı her geçen gün artarken, Ukraynalı siviller de silahlanarak Rus ordusuna karşı savaşıyor.

Şiddetli çatışmalar devam ederken ABD'den gelen ikiyüzlü bir açıklama, gündeme damgasını vurdu. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı galip gelmesinin, Afganistan ve Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ benzeri yapılarla mümkün olacağını savundu.

ABD'li medya kuruluşu MSNBC kanalına yaptığı açıklamada Clinton, Sovyetler Birliği'nin 1980'deki Afganistan müdahalesini hatırlattı. Konuşmasında o dönemde, daha sonraları El Kaide olarak adlandırılacak örgütün oluşumuna büyük destek veren ABD'nin izlediği ikiyüzlü politikadan bahsetmeyen Clinton, o desteğin benzerinin bugün Rusya'nın askeri hareket yürüttüğü Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini söyledi.

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Afganistan'a hiçbir ülkenin doğrudan askeri müdahalede bulunmamasına rağmen, pek çok ülkenin silah ve 'danışman' gönderdiğini söyleyen Clinton, "Bence insanların şu anda aradığı model bu. Eğer bölgede yeterli silahlandırma yapılabilirse bu, Rusya'yı yıldırabilir" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da bulunan örgütlere yapılan silah yardımlarının 'istenmeyen sonuçlara' yol açsa da Rusya'nın bölgeden sürülmesini sağladığını belirten Clinton, Ama gerçek şu ki, çok motive edilen ve ardından finanse edilip silahlandırılan bir isyan, temelde Rusları Afganistan'dan sürdü" vurgusunda bulundu.

FOTOĞRAF 10 Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü. .İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi. Dün kendilerine çok yakın televizyon kulesinin vurulması nedeniyle çok korktuklarını belirten Anya, \"Dün televizyon kulesinin yakınında meydana gelen patlama dışında metro istasyonunda patlama seslerini duymadık\" dedi. 6 gündür sığınakta kaldığını ve evinin metro istasyonuna yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olduğunu aktaran Anya, \"Elbette sürekli burada kalmaya çalışıyoruz ancak insanlar burada yanlarında neye ihtiyaçları olacağını hemen bilemiyor, bu yüzden düzenli olarak eve gidip geliyoruz.\" diye konuştu.<br><br> Anya, akıllı telefonunda hava saldırısı sirenleri çaldığında kendisini uyaran özel bir uygulaması olduğunu, yanlış zamanda dışarı çıkmamak için bildirimleri her zaman kontrol etmeye çalıştığını vurguladı.<br>Rus güçlerinin bombardımanı sırasında yaklaşık 800 kişinin metro istasyonuna sığınmak zorunda kaldığını söyleyen Anya, \"Yakınlarda yaşayan insanlar, sabahları bir şeyler almak, duş almak için sığınaktan ayrılmaya çalışıyor.\" dedi.<br><br> Yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmediklerini vurgulayan Anya, savaşın ilk gününde zorluklarla karşılaştıklarını ancak daha sonra yerel restoranların onlara yiyecek ve diğer gerekli şeyleri sağladığını belirtti.<br><br> Anya, sözlerini \"Umudu ve inancı korumak önemli\" diyerek noktaladı.<br><br> Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı. Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.



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SAVAŞ LOBİSİ YÜZSÜZLÜĞÜ

Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini de hatırlatan Clinton, bu durumun DEAŞ gibi örgütlerin ortaya çıkmasına yol açmasının gerekliliğini de vurguladı.

İki benzer yapılanmanın temel farklılıklar olsa da Ukrayna'da da oluşması gerektiği mesajını veren Clinton, "Hem Ukrayna hükümet güçlerine hem de gönüllü savaşçılara silah sağlanması, silah sevkiyatlarının komşu ülkelerin sınırlarından Ukrayna'ya geçebilmesi gerektiğini" savundu.

Clinton'ın bu sözleri, yıllardır terör örgütü finansmanlığını üstlenen ABD savaş lobisinin yüzsüz tutumunu da gözler önüne serdi.

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