Dünya Hillary Clintonın Rusya-Ukrayna savaşı için skandal öneri Suriye modeli devreye sokulacak
AMERİKA

Hillary Clinton’ın Rusya-Ukrayna savaşı için skandal öneri: Suriye modeli devreye sokulacak

Rusya Ukrayna savaşı 8. gününde de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy müzakerelerinden henüz bir sonuç çıkamazken, her iki tarafta da ağır kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamalarda 9 bin Rus askerinini öldürüldüğü belirtilirken ülke genelinde gönüllü siviller de Rus ordusuna karşı silahlanarak savaşıyor. Bölgeden şiddetli görüntüler gelmeye devam ederken Ukrayna’ya desteğini belirten ABD’den savaşın seyrini değiştiren skandal bir öneri geldi. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Ukrayna'da Rusya işgalini önlemek için El Kaide ve DEAŞ benzeri modellerin oluşturulması gerektiği mesajını veren skandal sözleri büyük tepki topladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Hillary Clinton’ın Rusya-Ukrayna savaşı için skandal öneri: Suriye modeli devreye sokulacak
Foto: Arşiv.

Rusya Ukrayna savaşında birinci hafta geride kaldı. Şiddetli çatışmalarda 8. günde de karşılıklı kayıplar yaşanırken Ukraynalı yetkililer şimdiye dek 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna sokaklarında büyük Rus konvoylarının ilerleyişi sürerken, Ukrayna yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Harkov'da Rusya'nın vurduğu okul harabeye döndü
OYNAT 00:18
Harkov'da Rusya'nın vurduğu okul harabeye döndü
Ukrayna'nın Harkov şehrinde Rus bombardımanı sonrasında harabeye dönen 134 numaralı ilkokul böyle görüntülendi.

UKRAYNA'YA 'EL KAİDE' ÖNERİSİ

Ukrayna ordusuna silah desteği sağlayan Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalıların sayısı her geçen gün artarken, Ukraynalı siviller de silahlanarak Rus ordusuna karşı savaşıyor.

  • Şiddetli çatışmalar devam ederken ABD'den gelen ikiyüzlü bir açıklama, gündeme damgasını vurdu. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı galip gelmesinin, Afganistan ve Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ benzeri yapılarla mümkün olacağını savundu.

ABD'li medya kuruluşu MSNBC kanalına yaptığı açıklamada Clinton, Sovyetler Birliği'nin 1980'deki Afganistan müdahalesini hatırlattı. Konuşmasında o dönemde, daha sonraları El Kaide olarak adlandırılacak örgütün oluşumuna büyük destek veren ABD'nin izlediği ikiyüzlü politikadan bahsetmeyen Clinton, o desteğin benzerinin bugün Rusya'nın askeri hareket yürüttüğü Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan'a hiçbir ülkenin doğrudan askeri müdahalede bulunmamasına rağmen, pek çok ülkenin silah ve 'danışman' gönderdiğini söyleyen Clinton, "Bence insanların şu anda aradığı model bu. Eğer bölgede yeterli silahlandırma yapılabilirse bu, Rusya'yı yıldırabilir" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da bulunan örgütlere yapılan silah yardımlarının 'istenmeyen sonuçlara' yol açsa da Rusya'nın bölgeden sürülmesini sağladığını belirten Clinton, Ama gerçek şu ki, çok motive edilen ve ardından finanse edilip silahlandırılan bir isyan, temelde Rusları Afganistan'dan sürdü" vurgusunda bulundu.

Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı
FOTOĞRAF 10
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü.
Title
.İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi.
Title
Dün kendilerine çok yakın televizyon kulesinin vurulması nedeniyle çok korktuklarını belirten Anya, \"Dün televizyon kulesinin yakınında meydana gelen patlama dışında metro istasyonunda patlama seslerini duymadık\" dedi.
Title
6 gündür sığınakta kaldığını ve evinin metro istasyonuna yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olduğunu aktaran Anya, \"Elbette sürekli burada kalmaya çalışıyoruz ancak insanlar burada yanlarında neye ihtiyaçları olacağını hemen bilemiyor, bu yüzden düzenli olarak eve gidip geliyoruz.\" diye konuştu.<br><br>
Title
Anya, akıllı telefonunda hava saldırısı sirenleri çaldığında kendisini uyaran özel bir uygulaması olduğunu, yanlış zamanda dışarı çıkmamak için bildirimleri her zaman kontrol etmeye çalıştığını vurguladı.<br>Rus güçlerinin bombardımanı sırasında yaklaşık 800 kişinin metro istasyonuna sığınmak zorunda kaldığını söyleyen Anya, \"Yakınlarda yaşayan insanlar, sabahları bir şeyler almak, duş almak için sığınaktan ayrılmaya çalışıyor.\" dedi.<br><br>
Title
Yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmediklerini vurgulayan Anya, savaşın ilk gününde zorluklarla karşılaştıklarını ancak daha sonra yerel restoranların onlara yiyecek ve diğer gerekli şeyleri sağladığını belirtti.<br><br>
Title
Anya, sözlerini \"Umudu ve inancı korumak önemli\" diyerek noktaladı.<br><br>
Title
Title
Title
Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı
Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı. Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.

SAVAŞ LOBİSİ YÜZSÜZLÜĞÜ

Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini de hatırlatan Clinton, bu durumun DEAŞ gibi örgütlerin ortaya çıkmasına yol açmasının gerekliliğini de vurguladı.

  • İki benzer yapılanmanın temel farklılıklar olsa da Ukrayna'da da oluşması gerektiği mesajını veren Clinton, "Hem Ukrayna hükümet güçlerine hem de gönüllü savaşçılara silah sağlanması, silah sevkiyatlarının komşu ülkelerin sınırlarından Ukrayna'ya geçebilmesi gerektiğini" savundu.

Clinton'ın bu sözleri, yıllardır terör örgütü finansmanlığını üstlenen ABD savaş lobisinin yüzsüz tutumunu da gözler önüne serdi.

İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
DÜNYA
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Biden: Putin yanıldı biz hazırlıklıydık
DÜNYA
Biden: Putin yanıldı biz hazırlıklıydık

Rusya’da döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak
EKONOMİ
Rusya’da döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak
Her ay bin 500 TL hesaplara yatacak

Her ay bin 500 TL hesaplara yatacak

​Ödemeler başladı: Devletten binlerce kişiye maddi destek.
25 kat daha fazla

25 kat daha fazla

​Bitcoin ve altın karşılaştırıldı: Sanıldığı gibi değil...
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

​Hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yaptırım uyguladı?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.

​Bahçeli: Tarihe yalancı şahitlik yaptırmaya çalışıyorlar

Her biri 75 ton

Her biri 75 ton

​Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilmek üzere yola çıktı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.