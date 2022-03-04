İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 9. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler....

23.20: Çekya, Ukrayna ordusuna desteğe giden vatandaşları için Çekya Anayasasındaki ceza maddelerinin uygulanmayacağını açıklayarak, 5 yıllık hapis cezasından muaf olacaklarını ifade etti.

22.14: Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

21.43: Beyaz Saray, (Zelenskiy'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.

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21.35: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya’nın BM Güvenlik Konseyinden çıkarılmasını olası görmediklerini söyledi.

21.15: Ukrayna İçişleri: Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisinin yakınına ateş açtı.

20.44: Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar görüşmelerin devamına karar verdi. Ukrayna-Rusya görüşmesinde tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

20.40: Ukrayna ve Rusya, sivilleri tahliye etmek için insani koridorların ortak hükümleri konusunda bir anlaşmaya vardı. Her iki taraf da sivil tahliyesi sırasında geçici ateşkes ilan edecek.

20.27: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti.

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19.53: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin canlı yayında açıklamada bulundu. Operasyonların devam ettiğini belirten Putin, "Askerlerimiz kendini feda ediyor" dedi. Ruslar ve Ukraynalıların aynı halk olduğunu söyleyen Putin, "Eşit şartlarda müzakere edilirse tüm sorunlar çözülecektir" diye konuştu.

18.15: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, canlı yayında ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü. Biz her şeye hazırız" diyen Zelenskiy, "Buraya bizi öldürmeye geldiler" ifadelerini kullandı. Destek veren ülkelere teşekkür eden ancak bunun için geç kalındığını söyleyen Zelenskiy, "Harekat devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir." diye konuştu.

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DÜNYA Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Harekat devam ederse dünyanın sonu gelmiştir

17.50: Ukrayna-Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki Brest'teki müzakere görüşmelerinde ikinci tur başladı.

17.45: Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya ve orta Avrupa'daki müttefiklerine insani yardım ile ekonomi ve güvenlik yardımı yapmak için Kongre'den 10 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu.

17.44: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ukrayna, Ukrayna'ya uluslararası barış gücü konuşlandırma seçeneğini değerlendiriyor.

17.40: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, "Kimse dayanacağımıza ve hayatta kalacağımıza inanmadı. Ordumuzun imha ettiği Rus askeri teçhizatıyla birkaç ülkenin ordusu silahlandırılır. İşgalciler yenilgiden korktu ve hastaneleri bombalayarak insanlık suçları işlemeye başladı" dedi.

17.36: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Malesef bu savaş olmaktan çıktı. Bu Ukrayna halkını yok etme girişimi. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikleri düşman saldırılarını durduruyor. Rusya bu savaşı maddi ve manevi kaybettiğini anlayınca daha fazla saldırıya geçti.

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Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile beraber konuştuk. Türk hükümeti ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'den bize çok fazla insani yardım geliyor. Türk vatandaşları, aslında Ukrayna'da neler olduğunu ve Rusya'nın ne kadar saldırgan bir davranış sergilediğini anlıyor."

17.32: Rus askeri birlikleri, Ukrayna’nın liman kenti ve stratejik öneme sahip Mariupol’u kuşattı.

16.57: Rus basını, Ukrayna heyetinin müzakere görüşmeleri için bölgeye ulaştığını duyurdu.

16.49: Rus birliklerin konuşlandığı ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipindeki "Mriya" adlı uçağın imha edildiği Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı.

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DÜNYA Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı

16.20: Çernigov'daki Rus saldırılarında iki okul ve evler vuruldu, 9 sivil öldü.

Kremlin: Ukrayna ve Kiev’i bombaladığımıza dair iddialar gerçeği yansıtmıyor

16.01: Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Macron'u yabancıların Ukrayna'dan güvenli bir şekilde tahliyesini sağlama çabalarına katılmaya çağırdı ve Kiev yönetimiyle çalışma sözü verdi. Putin'in ayrıca, "Rusya, Ukrayna operasyonundaki amacına her koşulda ulaşacak" mesajını verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Kiev’e ve Ukrayna’nın diğer kentlerine füze saldırıları ve bombardımanlar düzenlendiğine dair iddialar gerçekle bağdaşmıyor ve Rusya karşıtı dezenformasyon kampanyasının unsurları olarak kullanılıyor" denildi.

15.50: Odessa'da Estonya'ya ait bir gemi battı. Mayına çarptığı değerlendirilen gemideki mürettebattan 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi. İki kişinin ise kurtulduğu öğrenildi.

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15.30: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkeye 8 gündür saldırılarını sürdüren Rusya ordusu hedef aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin "cezasız bırakılmadığını" ifade ettiği açıklamasında, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri güçlü atışlarıyla Rus işgalcileri ve konvoyları vuruyor. Ukrayna topçu birlikleri yüksek verimde ve isabetli şekilde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

13.27: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerinin ayrıca 42 roketatar sistemi, 374 araç, 60 yakıt aracı, 11 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

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13.26: Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde son 24 saat içinde Rus bombardımanı ve sivil halka yönelik saldırılarda 34 sivil öldü, 285 kişi yaralandı.

FOTOĞRAF 8 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv, günlerdir Rus bombardımanı altında. Valilik, üniversite, emniyet gibi pek çok kamu binalarının bulunduğu meydana Rus tarafından roketli saldırı düzenlendi. Bombardımanın ardındaki yıkım fotoğraflara yansıdı. Harkiv Belediye Başkanı şehrin Rus güçlerine ait füze ve hava saldırıları ile düzenli olarak vurulduğunu ve hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığını söyledi. Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti<br><br>Öte yandan Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi. İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi. Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti. Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Harkiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

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13.00: Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün güvenlik konseyi üyeleriyle görüşecek.

12.55: Rusya heyeti ateşkesin ele alınacağı görüşme için saat verdi: Müzakereler saat 15.00 civarı başlayabilir.

12.22: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok. İçinde bulunduğumuz koşullar müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı henüz ulaşamadı ancak bu yapılacak. Çözüm bulunacağından şüphem yok. Karşılıklı çıkarları gözeterek bir sonuca varacağız. Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor.

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(Batı'nın nükleer savaş söylemi) NATO istediği yere istediği füzeyi koyamaz. Nükleer savaş bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey.

12.20: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yeni bir açıklamada bulundu: Dost ülkelerinde bize yardımlar geliyor. Herkes bizden destek alacak. Engelli maaşlarını da yükselteceğiz. Ukrayna silah desteği almaya devam ediyor, destek büyüyor. Yurt dışından 16 binden fazla gönüllü asker destek için geliyor.

Bizi çok kez yok etmeye çalıştılar ama dünyadan silemediler. Arkadan vurdular ama ayaktayız. Dünya bizi duyuyor. Karadeniz’in dibini görecekler.

12.00: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Irpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağını düşürdük.

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11.50: Kiev'in merkezi ısıtma sistemi vuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.

11.35: Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği iddia edildi.

OYNAT 00:24 Savaşın ortasındaki Kiev’de dükkanlar korumasız olsa da yağma yaşanmıyor Yeni Şafak, Rusya'nın kuşatmasındaki Ukrayna'dan bildirmeye devam ediyor. Başkent Kiev'de, dükkanların birçoğu günlerdir kapalı. Ancak buna rağmen market ve dükkanlarda, cam hariç koruma olmamasına rağmen yağmaların yaşanmaması dikkat çekiyor. Kiev'deki bir yer altı geçidini, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz görüntüledi. BiP'te paylaş

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11.23: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valerii Zaluzhnyi: Irpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağını düşürdük.

11.20: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da toplam bin 612 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirtti.

11.05: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) barış gücü faaliyetlerine "koordinatör devlet" kavramının dahil edilmesini öngören değişikliğin eklenmesini oparlamentonun alt kanadı Duma'nın onayına sudu. Koordinatör devlet himayesinde KGAÖ'ne bağlı kollektif barış gücü birliği oluşturulacak ve bu güç BM'in barış gücü operasyonlarında kullanılacak. Ukrayna basını bunu "KGAÖ Rusya'nın kolonisi haline geliyor" sözüyle yorumladı.

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10:57: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,"Her işgalci şunu bilmeli: Ukraynalılardan şiddetli bir tepki alacaklar. Bizim olanı bırakmayacağımızı sonsuza kadar hatırlayacaklar" dedi.

11.25: Rus çıkarma filosu Kırım açıklarında bekleyişini sürdürüyor.





10.38: Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

10.26: Büyük Rus çıkarma gemisi grubu, Kırım'ın güney kıyılarında görüldü.

10.02: Ukrayna’da Bucha bölgesinde 200’den fazla kişi tahliye edildi

09.51: BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

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09.45: Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Olvia Limanı'ndaki bir gemiye düzenlenen füze saldırısında Hadisur Rahman isimli Bangladeşli denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

OYNAT 01:17 "Fransa Ukrayna'daki vatandaşlarını kendi haline bıraktı" Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Yeni Şafak son gelişmeleri başkent Kiev'de takip ediyor. Muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bölgedeki son durumu Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile canlı yayında konuştu. Ukrayna'daki farklı milletlerden vatandaşların tahliyesi hakkında konuşan Karagöz, Fransa Büyükelçiliğinin kendilerine 'acil çağrıda' bulunan vatandaşlarını, 'biz sizi uyarmıştık' diyerek kendi hallerine bıraktığını aktardı. BiP'te paylaş

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08.27: Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı.

08.10: Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.





07.47: ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi.

07.40: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

02.24: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

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