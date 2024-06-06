Ailelere çocuk desteği olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artış gösterecek. Örneğin, okul öncesi çocuklar için 3 bin 614 lira olan ödeme %13.56 artışla 4 bin 104 liraya, %19.94 artışla ise 4 bin 334 liraya çıkacak. Benzer şekilde, ilköğretimden yükseköğretime kadar olan destek miktarlarında da artışlar öngörülüyor. Ortaöğrenim seviyesinde olan ve okula devam etmeyenler için yapılan ödeme, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de artacak.