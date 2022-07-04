Dünya Hindistandaki sel felaketi hastaları etkiledi Sallarla taşınıyorlar
ASYA

Hindistan'daki sel felaketi hastaları etkiledi: Sallarla taşınıyorlar

Hindistan'ın Assam eyaletinde yaşanan sel felaketi sonucunda hastaneler büyük zarar gördü. Personel, evde mahsur kalanlara ağrı kesici ve ilaç getirmek için sallar inşa etmeye başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindistandaki sel felaketi hastaları etkiledi: Sallarla taşınıyorlar
Assam'da sel alanlarında mahsur kalan hastalara ilaç taşımak için sallar inşa edildi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam'da yaklaşık 5 milyon insan, on yıldır yaşanan en kötü selden etkilendi. Bütün köyler sular altında kaldı. 280 bin dönümden fazla mahsul hasar gördü ve 5 bin hayvan sular altında kaldı. Arama kurtarma görevlileri sel nedeniyle yerinden edilenler için 780 kampa yiyecek, ilaç ve içme suyu sağladı.

AMELİYATLAR ERTELENDİ

Selden en çok zarar gören hastaneler oldu.150 yataklı ve yılda 20 bin hastayı tedavi eden bir hastanede hemşirelerin kaldığı yurdu su bastı. Hastaneye kabul edilen 100 hasta için radyasyon ve kemoterapi devam etti ancak anestezi eksikliği nedeniyle yapılacak ameliyatlar ertelendi.

Hindistan’da sel felaketi: 8 ölü
DÜNYA
Hindistan’da sel felaketi: 8 ölü

GEÇİCİ TEDAVİ MERKEZLERİ KURULDU

Özellikle kanser hastalığının yaygın olmasıyla birlikte hastalara temel ilaçlar ve ağrı kesiciler vermek için hastanenin dışındaki bir arazi parçası üzerinde geçici ayakta tedavi merkezleri kuruldu. Evinden çıkamayan insanlara ilaç taşımak için ise sallar ve tekneler inşa edildi fakat uzak eyaletlere ulaşım zor olduğundan birçok hasta ilaçlarını alamadı.

Hindistan’da heyelan felaketi: 7 ölü
DÜNYA
Hindistan’da heyelan felaketi: 7 ölü

Hindistan’ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25’e yükseldi
FOTOĞRAF 9
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Hindistan’ın Assam eyaletinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.
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Assam Su Kaynakları Bakanı Pijush Hazarika yaptığı açıklamada, \"Son 10 gün içinde 20 kişi boğularak hayatını kaybetti, toprak kaymalarında ise 5 kişi yaşamını yitirdi\" ifadelerini kullandı.<br>
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Hazarika 650 binden fazla kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
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Demiryolu ağının bir bölümünün büyük ölçüde hasar gördüğü eyalette yetkililer, 20 noktada 95 binden fazla kişiye geçici barınak sağlayan 366 yardım kampı kurdu.
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Bin 800’den fazla köy sular altında kaldı<br>Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumuna göre Tibet’ten Hindistan’a ve Bangladeş’e akan dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehrinde su seviyesinin yükselmesi sonucu Assam eyaletinin 26 bölgesinde bin 709 köy sular altında kaldı.
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Eyalet genelinde 82 bin 503 hektarlık tarım arazisi de hasar gördü.
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Hindistan’ın Assam eyaletindeki selde ölü sayısı 25’e yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı.
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