Hindistan'daki sel felaketi hastaları etkiledi: Sallarla taşınıyorlar

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam'da yaklaşık 5 milyon insan, on yıldır yaşanan en kötü selden etkilendi. Bütün köyler sular altında kaldı. 280 bin dönümden fazla mahsul hasar gördü ve 5 bin hayvan sular altında kaldı. Arama kurtarma görevlileri sel nedeniyle yerinden edilenler için 780 kampa yiyecek, ilaç ve içme suyu sağladı.

AMELİYATLAR ERTELENDİ

Selden en çok zarar gören hastaneler oldu.150 yataklı ve yılda 20 bin hastayı tedavi eden bir hastanede hemşirelerin kaldığı yurdu su bastı. Hastaneye kabul edilen 100 hasta için radyasyon ve kemoterapi devam etti ancak anestezi eksikliği nedeniyle yapılacak ameliyatlar ertelendi.

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GEÇİCİ TEDAVİ MERKEZLERİ KURULDU

Özellikle kanser hastalığının yaygın olmasıyla birlikte hastalara temel ilaçlar ve ağrı kesiciler vermek için hastanenin dışındaki bir arazi parçası üzerinde geçici ayakta tedavi merkezleri kuruldu. Evinden çıkamayan insanlara ilaç taşımak için ise sallar ve tekneler inşa edildi fakat uzak eyaletlere ulaşım zor olduğundan birçok hasta ilaçlarını alamadı.

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