Hindistan’da heyelan felaketi: 7 ölü

Hindistan’ın Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kayboldu.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde aralıksız süren yağışlar, Noney bölgesinde bulunan Tupul demiryolu inşaatı alanında heyelana yol açtı. Bölgeye afet müdahale ve polis ekibi sevk edildi. Hint yetkililer, felakette 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh, yaşamını yitirilenlerin bölgesel ordu personeli olduğunu belirtti.

TEHLİKELERE KARŞI UYARI YAPILDI



İsyancıların bulunduğu bölgede demiryolu projesi inşa ediliyor ve projeyi denetleyen demiryolu görevlilerinin güvenliğini ordu personeli sağlıyordu.

Heyelan ayrıca Ljei Nehri’nde su akışını da engellerken, bölge sakinine muhtemel tehlikelere karşı uyarı yapıldı. Kayıpların bulunması için başlatılan kurtarma operasyonları, devam eden toprak kaymaları ve kötü hava koşulları nedeniyle zaman zaman sekteye uğruyor.

Hindistan ve Bangladeş aşırı yağışlarla mücadele ediyor

Son 3 haftadır devam eden yağışlar, Hindistan’ın 8 eyaleti ve 45 milyon nüfusu olan kuzeydoğusu ile komşu Bangladeş’te büyük hasar bıraktı. Assam, Manipur, Tripura ve Sikkim dahil olmak üzere şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 100’den kişi hayatını kaybetti. Bangladeş’te ise 17 Mayıs’tan bu yana 42 kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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