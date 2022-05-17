Dünya Hindistanda sel felaketi 8 ölü
ASYA

Hindistan’da sel felaketi: 8 ölü

Güney Asya ülkesi Hindistan’ın kuzeydoğu eyaleti Assam’da etkili olan aralıksız yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim alanı da hasar aldı.

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Haber Merkezi İHA
Hindistan’da sel felaketi: 8 ölü
Hindistan’da sel felaketi

Hindistan’ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Assam Dima Hasao bölgesinden bir yetkili, bölgede sel nedeniyle tren seferlerinin çalışmadığını ve bölgede yaşayan 200 bin kişinin sel ve toprak kayması sebebiyle eyalete giriş ve çıkışlarının engellendiğini açıkladı. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki 4 gün boyunca şiddetli yağışların devam edeceğini konusunda ise uyardı.Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde de 2020 yılında meydana gelen selde 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'ı sel vurdu: 46 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 7
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Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde meydana gel sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.
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Selden en kötü etkilenen bölgelerden Kumaon’u ziyaret eden Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami yaptığı açıklamada, sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığını, yaraların sarılmasının günler alacağını ifade etti. Dhami, \"Şu ana kadar 46 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin kayıp ve birkaç kişinin de yaralandığına dair bilgi aldık\" ifadelerini kullanarak yaşamını yitirenlerin yakınlarına maddi yardım yapılacağını duyurdu.
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Üst düzey polis yetkilisi Nilesh Bharne ise felaketten etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), şimdiye kadar yaklaşık 300 kişiyi kurtarıldığını, çalışmalarda 16 ekibin yer aldığını belirtti.
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Uttarakhand eyaletini vuran sel, nehirlerde taşkınlara yol açarken, bazı köprüleri de yıktı. Tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Selin yol açtığı toprak kaymaları sonucu kapanan yollarda mahsur kalanların yardımına ise ekipler koşarken, birçok yerde elektrik, telefon ve interneti kesintisi yaşandı.
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Hindistan'ı sel vurdu: 46 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 46'ya yükselirken, 11 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.


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