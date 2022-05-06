Hindistan'daki yüksek sıcaklıklar kuşları öldürdü

Hindistan'daki aşırı sıcaklar sadece insan hayatını değil, diğer hayvanları da tehdit etmeye başladı.

Hindistan'daki aşırı sıcaklar sadece insan hayatını değil, diğer hayvanları da tehdit etmeye başladı.

Hindistan'ın Gurgaon kentindeki bir hastane, sıcaklıklar bu hafta 46 derecenin üzerine çıktığı için rekor sayıda kuşu ateş, dehidrasyon ve sıcak çarpması gibi durumlar için tedavi ettiğini söyledi.

DÜNYA Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 167 ölü

Kuzey Hindistan'daki Gurgaon'daki Hayırsever Kuş Hastanesi'nde veteriner olan Dr Rajkumar Rajput, Hastanenin önceki yıllara göre kuşların en az yüzde 50'den daha fazlasını kabul ettiğini söyledi.

Hindistan 122 yılın en sıcak Martını kaydetti ve başkenti Delhi, ortalama maksimum 40.2 derece sıcaklıkla 72 yılın en sıcak ikinci Nisanını yaşadı. Komşu Pakistan da rekor ısı dalgaları nedeniyle alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bildirdi.

Hindistan'da, sıcak hava dalgaları son 50 yılda en az 17.000 insanı öldürdü ancak ısıya bağlı ölümler belirsiz bir şekilde tanımlandı ve eksik rapor edildi.

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Sadece son iki ayda, Hindistan'ın Maharashtra eyaleti, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişinin öldüğünü bildirdi. Diğer bazı eyaletler de benzer ölümler bildirdi.

HAYAT Artan sıcaklıklar bulaşıcı hastalıklardan daha fazla ölüme neden olacak

Hayırsever Kuş Hastanesi'nden Rajput, tesisine Nisan ayından bu yana sıcak çarpması geçiren 80 kuşu kabul ettiğini söyledi. Kuşların çoğu güvercinler, bazıları insanlar tarafından evcil hayvan olarak besleniyor ancak çoğunlukla ilgili vatandaşlar tarafından getirilen vahşi hayvanlar olduğu söyleniyor.