Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Artan sıcaklıklar bulaşıcı hastalıklardan daha fazla ölüme neden olacak
AKTÜEL

Küresel ısınma koronavirüsten daha fazla can alıyor

Artan sıcaklıklar bulaşıcı hastalıklardan daha fazla ölüme neden olacak

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre küresel ısınma ve iklim değişiliğinden kaynaklı ölümlerin sayısındaki oran Kara Veba, İspanyol gribi, Ebola ve koronavirüs gibi salgın hastalıklarından hayatını kaybedenlerin sayısını gölgede bırakacak gibi duruyor. Bilim insanları gezegeni ısıtan gazları engellemek için çok az şey yapılan yüksek emisyonlu bir senaryoda, küresel ölüm oranlarının yüzyılın sonunda 100 bin kişi başına 73'e yükseleceğini hesapladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (National Bureau of Economic Research) tarafından yapılan bir araştırmadaya göre 2100 yılına gelindiğinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan ölümlerin tarihteki tüm salgın hastalıkları gölgede bırakacağına dikkat çekildi.

Ölüm oranları giderek artacak

Araştırmada artan sıcaklıkların, dünyanın daha yoksul ve sıcak bölgelerinde, giderek artarak insan ölümüne sebep olacak.

Küresel ısınma şimdiki yazları unutturacak
HAYAT
Küresel ısınma şimdiki yazları unutturacak

Ekonomik kayıp tüm dünyada hissedilecek

Bununla birlikte, iklim krizinden kaynaklanan ekonomikkayıp ve uyumun maliyetinin, varlıklı ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedileceği vurgulandı.

63 yıllık küresel ısınmanın özeti
OYNAT
63 yıllık küresel ısınmanın özeti
NASA, son 63 yıl içindeki küresel ısınmayı hazırladığı 15 saniyelik bir video ile gözler önüne serdi.

Salgın hastalıklardan daha fazla kayıba neden olacak

Bilim insanları gezegeni ısıtan gazları engellemek için çok az şey yapılan yüksek emisyonlu bir senaryoda, küresel ölüm oranlarının yüzyılın sonunda 100 bin kişi başına 73'e yükseleceğini hesapladı. Bu rakam, tüberküloz, HIV / AIDS, sıtma, dang, ebola ve yeni tip corona virüs de olmak üzere üzere tüm bulaşıcı hastalıklardan gelen mevcut ölümlerinden daha yüksek bir rakama tekabül ediyor.

Bilim insanlarından nem haritası: Yaşam sınırlarını aşıyor
TEKNOLOJİ
Bilim insanlarından nem haritası: Yaşam sınırlarını aşıyor

Uluslararası sıcaklık ve ölüm verileri incelendi

Araştırmada, küresel ısınma ve ölümler arasındaki ilişkiyi incelemek için neredeyse tüm ülkelerin yer aldığı uluslararası sıcaklık ve ölüm verileri incelendi.

Çalışmada sadece sıcak çarpması gibi doğrudan nedenlerin değil, aynı zamanda bir sıcak dalgası esnasında meydana gelen kalp krizleri gibi daha spesifik veriler de kullanıldı.

Savunmasız insanları tehdit ediyor

Çalışmanın ortak yazarları ve Chicago Üniversitesi'nde çevre ekonomisti olan Ami Jina, "Covid-19 ile benzer bir şekilde, sıcaklık da savunmasız olan insanları tehdit ediyor. Eğer kalp probleminiz varsa muhtemelen birkaç gün süren yüksek sıcaklıklar sizin için ölümcül olacaktır" ifadelerini kullandı.

Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırabilmek mümkün
TEKNOLOJİ
Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırabilmek mümkün

Yoksul ülkelerde durum daha kötü oalcak

Bununla birlikte, dünyanın en sıcak bölgelerinde yer alan yoksul ülkelerde küresel ısınmaya bağlı en yüksek ölümlerin görüleceği açıklandı. Araştırmacılar, hali hazırda sıcaklıkların tırmandığı Gana, Bangladeş, Pakistan ve Sudan'da yüzyılın sonunda sıcaklığa bağlı yüz bin kişi başına ölümlerin 200'ün üzerine çıkabileceği belirtildi. Norveç ve Kanada'da gbi daha soğuk ve zengin ülkelerde sıcaklığa bağlı ölümün düşük olabileceği ancak burada bulunan insanların da iklim değişikliğinden kaynaklı aşırı soğuklarla mücadele edeceği bildirildi.

Fransa'da bin 500 kişi hayatını kaybetti

Diğer taraftan ABD, Avrupa, Avustralya, Hindistan ve Sibirya'daki sıcaklık bu yıl rekor seviyelere yükseldi. Bilim insanları 2020'nin en sıcak yıl olacağını tahmin ediyor ve günümüzde bile sıcaklık kaynaklı ölümler dikkat çekici düzeyde bulunuyor. Sadece Fransa'da geçen yaz aşırı sıcaklıklar nedeniyle bin 500 kişi hayatını kaybetti.

2015: Dünya tarihinin en sıcak yılı!
TEKNOLOJİ
2015: Dünya tarihinin en sıcak yılı!

Abone Ol Google News
Korona koşusu

Korona koşusu

​Ada vapurunda yer kapmak isteyenler ilginç görüntüler oluşturdu.
Yangının çıkma anını İHA görüntüledi

Yangının çıkma anını İHA görüntüledi

​İzmir'deki orman yangını böyle başladı.
MHP lideri Bahçeliden Akşenere partiye dön çağrısı İnceye ise yeni parti mesajı

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

İlk belirlemelere göre büyüklüğü 5.2 çevre illerden de hissedildi.

​Polis ceza kesmeye başladı..

İntihar tezi çöktü

İntihar tezi çöktü

T​unceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme.

Geri dönüyor

Geri dönüyor

Beşiktaş formasını 36 yaşında yeniden giyecek.

Bankalar<br>kanunu deliyor

Bankalar
kanunu deliyor

ATM'ye gidip hukuksuzluğu gözler önüne serdi.

Tatil bitti<br>trafik başladı

Tatil bitti
trafik başladı

​Sabah saatlerinde yüzde 30'lara kadar ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.