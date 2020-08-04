Artan sıcaklıklar bulaşıcı hastalıklardan daha fazla ölüme neden olacak

ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (National Bureau of Economic Research) tarafından yapılan bir araştırmadaya göre 2100 yılına gelindiğinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan ölümlerin tarihteki tüm salgın hastalıkları gölgede bırakacağına dikkat çekildi.

Ölüm oranları giderek artacak

Araştırmada artan sıcaklıkların, dünyanın daha yoksul ve sıcak bölgelerinde, giderek artarak insan ölümüne sebep olacak.

HAYAT Küresel ısınma şimdiki yazları unutturacak

Ekonomik kayıp tüm dünyada hissedilecek

Bununla birlikte, iklim krizinden kaynaklanan ekonomikkayıp ve uyumun maliyetinin, varlıklı ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedileceği vurgulandı.

Salgın hastalıklardan daha fazla kayıba neden olacak

Bilim insanları gezegeni ısıtan gazları engellemek için çok az şey yapılan yüksek emisyonlu bir senaryoda, küresel ölüm oranlarının yüzyılın sonunda 100 bin kişi başına 73'e yükseleceğini hesapladı. Bu rakam, tüberküloz, HIV / AIDS, sıtma, dang, ebola ve yeni tip corona virüs de olmak üzere üzere tüm bulaşıcı hastalıklardan gelen mevcut ölümlerinden daha yüksek bir rakama tekabül ediyor.

TEKNOLOJİ Bilim insanlarından nem haritası: Yaşam sınırlarını aşıyor

Uluslararası sıcaklık ve ölüm verileri incelendi

Araştırmada, küresel ısınma ve ölümler arasındaki ilişkiyi incelemek için neredeyse tüm ülkelerin yer aldığı uluslararası sıcaklık ve ölüm verileri incelendi.

Çalışmada sadece sıcak çarpması gibi doğrudan nedenlerin değil, aynı zamanda bir sıcak dalgası esnasında meydana gelen kalp krizleri gibi daha spesifik veriler de kullanıldı.

Savunmasız insanları tehdit ediyor

Çalışmanın ortak yazarları ve Chicago Üniversitesi'nde çevre ekonomisti olan Ami Jina, "Covid-19 ile benzer bir şekilde, sıcaklık da savunmasız olan insanları tehdit ediyor. Eğer kalp probleminiz varsa muhtemelen birkaç gün süren yüksek sıcaklıklar sizin için ölümcül olacaktır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

TEKNOLOJİ Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırabilmek mümkün

Yoksul ülkelerde durum daha kötü oalcak

Bununla birlikte, dünyanın en sıcak bölgelerinde yer alan yoksul ülkelerde küresel ısınmaya bağlı en yüksek ölümlerin görüleceği açıklandı. Araştırmacılar, hali hazırda sıcaklıkların tırmandığı Gana, Bangladeş, Pakistan ve Sudan'da yüzyılın sonunda sıcaklığa bağlı yüz bin kişi başına ölümlerin 200'ün üzerine çıkabileceği belirtildi. Norveç ve Kanada'da gbi daha soğuk ve zengin ülkelerde sıcaklığa bağlı ölümün düşük olabileceği ancak burada bulunan insanların da iklim değişikliğinden kaynaklı aşırı soğuklarla mücadele edeceği bildirildi.

Fransa'da bin 500 kişi hayatını kaybetti

Diğer taraftan ABD, Avrupa, Avustralya, Hindistan ve Sibirya'daki sıcaklık bu yıl rekor seviyelere yükseldi. Bilim insanları 2020'nin en sıcak yıl olacağını tahmin ediyor ve günümüzde bile sıcaklık kaynaklı ölümler dikkat çekici düzeyde bulunuyor. Sadece Fransa'da geçen yaz aşırı sıcaklıklar nedeniyle bin 500 kişi hayatını kaybetti.